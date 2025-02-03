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Сегодня, 11:30

Швед — о хулиганах, избежавших наказания за его избиение: «Понимаю, почему так произошло»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский баскетболист Алексей Швед в интервью «СЭ» прокомментировал приговор хулиганам, которые избили звездного игрока в центре Москвы 1 мая 2023 года.

В сентябре прошлого года Пресненский районный суд Москвы приговорил одного из нападавших к трем годам лишения свободы, а также обязал выплатить пострадавшему спортсмену 500 тысяч рублей. При этом многим непонятно, почему в деле остался только один обвиняемый, а не четыре, как было на этапе предварительного следствия.

— С одной стороны, я в шоке, — отметил Швед. — С другой — понимаю, почему так произошло. Честно, давно об этом не думал. Это некрасивая ситуация, больше и добавить нечего.

Алексей Швед. «Шаньси» переподписал и отчислил меня, чтобы я не достался конкурентам». Интервью Алексея Шведа
Алексей Швед
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