Алексей Швед: "После серии с УНИКСом хочется два дня посидеть дома и не думать о баскетболе"

Защитник "Химок" Алексей Швед после выхода в финал Единой лиги ВТБ отметил, что серия с УНИКСом получилась тяжелой. Также он признался, что не считает себя героем.

– Это была очень тяжелая серия, после которой хочется два дня посидеть дома и не думать о баскетболе, – сказал он "Известиям". – Да, я рад, что мы выполнили промежуточную задачу, вышли в Евролигу. Но впереди нас ждет финал, на который у команды будет самый серьезный настрой. Не считаю себя героем противостояния с УНИКСом. Все молодцы, каждый выложился на полную. Приведу пример. У нас есть Чарльз Дженкинс, который обеспечивает великолепную защиту – берет самого опасного игрока соперников и буквально вгрызается в него. Без него мы не выиграли бы ни сегодня, ни в Казани.

Единая лига ВТБ: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры, календарь и результаты игр