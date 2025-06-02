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Швед: «В Петербурге болельщики подходят гораздо чаще, чем в Москве»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Зенита» Алексей Швед в интервью «СЭ» отметил особенную атмосферу на КСК «Арена».

— Что скажете об организации домашних матчей «Зенита»?

— Супер. Клуб делает для болельщиков приятную атмосферу на играх, а они отвечают взаимностью. Много солд-аутов, фанаты болеют очень громко. Спасибо большое за такую поддержку. Вы реально очень сильно помогаете команде, заряжаете нас энергией. Всегда рад вас видеть. Совсем другая атмосфера, чем здесь (видимо, речь о «Мегаспорте», где проводит домашние матчи ЦСКА. — Прим. «СЭ»).

— Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный заявил, что Санкт-Петербург сейчас живет баскетболом.

— Соглашусь. В городе много людей, которые действительно увлекаются нашим видом спорта, разбираются в нем. Когда выходишь погулять, то люди часто подходят сфотографироваться. Гораздо чаще, чем в Москве.

Алексей Швед.«Если у Демина будут вопросы, всегда может ко мне обратиться». Интервью Алексея Шведа

«Зенит» ведет у ЦСКА 2-1 в финальной серии Единой лиги ВТБ. Следующий матч пройдет в Москве 3 июня.

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БК Зенит
Алексей Швед
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