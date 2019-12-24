Алексей Швед: «Отлично, что установил рекорд. Жаль, что в проигранном матче»

Защитник «Химок» Алексей Швед прокомментировал исход матча против «Локомотива» в матче Единой лиги ВТБ (89:94). Подмосковный клуб потерпел первое поражение в сезоне. Швед стал лучшим бомбардиром в истории «Химок», набрав в их составе 478 очков.

Предыдущий рекорд принадлежал Виталию Фридзону — 4678 очков.

— Отлично, что установил рекорд. Жаль только, что в проигранном матче, — цитирует «РИА Новости» Шведа. — Мы хорошо играли, это была наша игра, но в конце что-то не получилось. Не знаю, что именно. Может, это усталость — все-таки у нас график намного тяжелее, чем у «Локомотива». Ничего страшного не случилось, долго думать об этом поражении нельзя, потому что много игр впереди.