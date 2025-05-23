Швед: «Локомотив» давал «Зениту» возможность для легких проходов, легких очков»

Атакующий защитник «Зенита» Алексей Швед прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (94:75) в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Игра была тяжелая, счет был 3-3, поэтому мы знали, как важно сегодня победить. Все настраивались, никто не хотел проигрывать, и я думаю, что сегодня мы сыграли отлично. Сыграли более умно, выполнили установки, которые тренер добивался от нас всю серию. Поэтому сегодня было много таких умных атак, открытых бросков, также мы сыграли отлично в защите. Они давали нам возможность для легких проходов, легких очков. Очень рады, что вышли в финал.

Все ребята, все сыграли хорошо. Мы просто уже старались не дать им подобраться обратно и бились до последнего, потому что знали, что «Локо» — команда, которая может вернуться и с «-15», и с «-20» очков. Мы старались не дать им подойти», — цитирует пресс-служба клуба Шведа.

В финальной серии «Зенит» сыграет с ЦСКА, который победил УНИКС со счетом 4-0.