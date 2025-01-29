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Швед — о дебюте за «Зенит»: «Было супер, чувства классные»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Атакующий защитник «Зенита» Алексей Швед прокомментировал победу над МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Это была его дебютная игра за команду из Санкт-Петербурга.

«Чувствую [себя] отлично, рад вернуться. Сегодня была отличная атмосфера, спасибо болельщикам, я был рад их видеть. Выиграли первый матч, готовимся к следующему. Не было волнения. Наверное, соскучился, не играл здесь полтора года и [теперь] приехал. Меня отлично встретили, спасибо еще раз огромное. Было супер, чувства классные. Было отлично!

Болельщики были очень громкие, поэтому, когда вышел, был готов сразу играть. Они помогают. Я еще набираю форму. Не играл какое-то время, но уже чувствую себя хорошо. Так что в ближайшем будущем буду в своей форме», — цитирует Шведа официальный сайт клуба.

В матче против МБА Швед отметился 9 очками, 5 результативными передачами и 3 подборами.

«Зенит» одержала 23-ю победу в 28 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице. МБА с 8 победами в 28 играх идет на 10-й строчке.

Источник: Официальный сайт
Баскетбол
БК Зенит
Алексей Швед
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«Зенит» обыграл МБА, Швед набрал 9 очков в дебюте

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