Швед — о своей защите: «Пусть атакуют через меня, пожалуйста»

Защитник «Зенита» Алексей Швед в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне контакта в плей-офф Единой лиги ВТБ.

— Вы очень здорово начали эту серию именно в защитном плане. Два блок-шота во второй игре, боретесь в посту с пятыми номерами соперника.

— Я могу играть в защите. Много раз об этом говорил (смеется.). Пусть атакуют через меня, пожалуйста.

— Как оцените уровень контакта в этом плей-офф?

— После Китая мне потребовалось время, чтобы перестроиться. Там уровень контакта намного выше (трактовка правил больше похожа на баскетбол 3х3. Ребята играют жестко, порой грязно. Мелкие толчки, если ударили во время броска, то никто свистеть не будет. Дают только суперочевидные нарушения). На мой взгляд, чем больше контакта, тем лучше.

Самый результативный матч в плей-офф Швед провел против «Локомотива-Кубань» в решающей встрече серии полуфинала, набрав 13 очков и сделав 5 передач.

«Зенит» ведет у ЦСКА 2-1 в серии до четырех побед. Следующий матч финала пройдет в Москве 3 июня.