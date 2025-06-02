Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Швед — о своей защите: «Пусть атакуют через меня, пожалуйста»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Зенита» Алексей Швед в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне контакта в плей-офф Единой лиги ВТБ.

— Вы очень здорово начали эту серию именно в защитном плане. Два блок-шота во второй игре, боретесь в посту с пятыми номерами соперника.

— Я могу играть в защите. Много раз об этом говорил (смеется.). Пусть атакуют через меня, пожалуйста.

— Как оцените уровень контакта в этом плей-офф?

— После Китая мне потребовалось время, чтобы перестроиться. Там уровень контакта намного выше (трактовка правил больше похожа на баскетбол 3х3. Ребята играют жестко, порой грязно. Мелкие толчки, если ударили во время броска, то никто свистеть не будет. Дают только суперочевидные нарушения). На мой взгляд, чем больше контакта, тем лучше.

Алексей Швед.«Если у Демина будут вопросы, всегда может ко мне обратиться». Интервью Алексея Шведа

Самый результативный матч в плей-офф Швед провел против «Локомотива-Кубань» в решающей встрече серии полуфинала, набрав 13 очков и сделав 5 передач.

«Зенит» ведет у ЦСКА 2-1 в серии до четырех побед. Следующий матч финала пройдет в Москве 3 июня.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
БК Зенит
Алексей Швед
Читайте также
От того самого видео до «тренеришки», конфликта с Карпиным и украденных 23 тысяч рублей. Главные скандалы в карьере Артема Дзюбы
Гений, президент, филантроп. За что любят и критикуют Джорджа Веа
КХЛ показала хорошую посещаемость в сентябре. Но арены заполнены всего на 74 процента
Популярное видео
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Швед — о выступлении за «Зенит»: «В раздевалке очень классная атмосфера, давно такого не видел»

Швед: «В Петербурге болельщики подходят гораздо чаще, чем в Москве»
Новости
RSS RSS
Все новости