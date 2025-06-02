Швед — о выступлении за «Зенит»: «В раздевалке очень классная атмосфера, давно такого не видел»

Защитник «Зенита» Алексей Швед в интервью «СЭ» поделился мнением о финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

— Ваши мысли о серии с ЦСКА?

— Нет смысла подводить какие-то промежуточные итоги, важен каждый следующий матч. Наша новая цель — выиграть игру под номером четыре 3 июня.

— Бросается в глаза, как здорово вы взаимодействуете с Денисом Захаровым, с которым знакомы с детства.

— Конечно, мы отлично понимаем друг друга. Оба воспитанники моего папы. Прекрасно знаю, в какой баскетбол он играет, что будет делать в том или ином моменте.

— Денис здорово помогает команде в финальной серии.

— Да, он молодец. До этого не так много выходил на площадку. Сейчас наш тренер запускает его в важные моменты игры, и Денис действует полезно. Во второй игре — дома, в третьей — в Москве. В целом у нас очень дружная команда. Все стараются поддерживать друг друга. Давно такого не видел. Атмосфера в раздевалке очень классная.

— Тяжело без Сергея Карасева?

— Непросто. Он многое дает нам как в атаке, так и в защите. Но Сереге надо быть здоровым, полностью долечиться. Думаю, он еще сыграет в этой серии.

«Зенит» ведет с ЦСКА 2-1 в серии до четырех побед. Следующий матч пройдет в Москве 3 июня.