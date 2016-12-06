Александр Гудумак: "Статус игрока сборной России ко многому обязывает"

Форвард "Нижнего Новгорода" Александр Гудумак заявил, что не видит большой разницы между тренировками в клубе и в сборной России. Летом баскетболист попал в лагерь для кандидатов в национальную команду и, пройдя через отбор, попал на заключительный сбор.

– В сборной России такая же работа, те же упражнения, что и в клубе, - цитирует "Р-Спорт" Гудумака. - Когда 10 лет играешь в баскетбол, то вряд ли сумеешь найти много нового для себя. С кем-то из тренеров даже приходилось работать раньше в различных юношеских сборных. Разве что уровень игроков немного повыше, чем в клубах, и статус сборной ко многому обязывает.

– Позиция центрового в сборной практически вакантна. Никого не видно, за исключением Тимофея Мозгова, кто бы мог сыграть на этой позиции, а в большинстве российских клубов основного пятого номера играют легионеры.

– Да, есть такая проблема. Хотя есть очень много высокорослых ребят, которые могли бы отлично заполнить этот вакуум. Не знаю, что им мешает. Возможно, кто-то сам страдает ерундой, а кому-то, возможно, стоит сменить клуб, чтобы получить больше практики.

– Намекаете на возможный переход в "Нижний Новгород"?

– Ну а почему нет? Тут любой игрок может себя проявить, раскрыться с лучшей стороны.