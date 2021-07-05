Александр Ганькевич продлил контракт с «Нижним Новгородом»
«Нижний Новгород» подписал новый контракт с российским центровым Александром Ганькевичем. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на два года, сообщает сайт команды.
Ганькевич присоединился к «НН» летом 2019 года. Он является воспитанником молодежной системы ЦСКА и до перехода в «Нижний» играл в ее резервной команде, а также в клубах суперлиги на правах аренды. По окончании сезона-2018/2019 ЦСКА и Ганькевич расторгли соглашение, и российский центровой подписал полноценный контракт с «НН».
В сезоне-2020/2021 Ганькевич вышел в 23 матчах Единой лиги ВТБ и набрал среднюю статистику в 6,3 очка, 4,3 подбора и 1,9 передачи. В Лиге чемпионов его показатели составили 6,3 очка, 3,5 подбора, 1,3 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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