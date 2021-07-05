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Александр Ганькевич продлил контракт с «Нижним Новгородом»

15:41
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«Нижний Новгород» подписал новый контракт с российским центровым Александром Ганькевичем. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на два года, сообщает сайт команды.

Ганькевич присоединился к «НН» летом 2019 года. Он является воспитанником молодежной системы ЦСКА и до перехода в «Нижний» играл в ее резервной команде, а также в клубах суперлиги на правах аренды. По окончании сезона-2018/2019 ЦСКА и Ганькевич расторгли соглашение, и российский центровой подписал полноценный контракт с «НН».

В сезоне-2020/2021 Ганькевич вышел в 23 матчах Единой лиги ВТБ и набрал среднюю статистику в 6,3 очка, 4,3 подбора и 1,9 передачи. В Лиге чемпионов его показатели составили 6,3 очка, 3,5 подбора, 1,3 передачи.

Дополнительная информация:

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32757

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Иван Шитик все материалы автора

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