Александр Церковный: «Рано или поздно «Зенит» должен обзавестись своей ареной»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, что клуб задумывается о строительстве собственной арены. Сейчас клуб из Санкт-Петербурга выступает на «Сибур-Арене», которую арендует.

— В прошлом году проходила информация о планах «Зенита» на строительство собственной арены. Насколько она соответствует действительности?

— У нас есть стратегия развития клуба. Рано или поздно «Зенит» должен обзавестись своей ареной. Но то, что она появится в ближайшем будущем, говорить преждевременно.

— Ваша академия расширяется?

— Мы расширяем нашу систему, модернизируем, стараемся плотнее сотрудничать со спортивными школами Санкт-Петербурга. Училище олимпийского резерва уже третий сезон работает с нами в связке. Все ребята из детско-юношеской команды одновременно обучаются в училище олимпийского резерва. В свое время его оканчивали Андрей Кириленко, Антон Понкрашов, Андрей Фетисов и многие другие.

— Цели на сезон остаются такими же, как и год назад? Выход в плей-офф Евролиги и финал Лиги ВТБ?

— Цель — быть лучше, чем в прошлом сезоне. Если у нас это получится, то мы будем там, где хотим быть.