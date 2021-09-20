Александр Церковный: «Рано или поздно «Зенит» должен обзавестись своей ареной»
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, что клуб задумывается о строительстве собственной арены. Сейчас клуб из Санкт-Петербурга выступает на «Сибур-Арене», которую арендует.
— В прошлом году проходила информация о планах «Зенита» на строительство собственной арены. Насколько она соответствует действительности?
— У нас есть стратегия развития клуба. Рано или поздно «Зенит» должен обзавестись своей ареной. Но то, что она появится в ближайшем будущем, говорить преждевременно.
— Ваша академия расширяется?
— Мы расширяем нашу систему, модернизируем, стараемся плотнее сотрудничать со спортивными школами Санкт-Петербурга. Училище олимпийского резерва уже третий сезон работает с нами в связке. Все ребята из детско-юношеской команды одновременно обучаются в училище олимпийского резерва. В свое время его оканчивали Андрей Кириленко, Антон Понкрашов, Андрей Фетисов и многие другие.
— Цели на сезон остаются такими же, как и год назад? Выход в плей-офф Евролиги и финал Лиги ВТБ?
— Цель — быть лучше, чем в прошлом сезоне. Если у нас это получится, то мы будем там, где хотим быть.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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