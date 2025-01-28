Церковный — об аренде Вольхина: «Игорю нужно играть, а у нас сейчас очень серьезная конкуренция на его позиции»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе форварда Игоря Вольхина в «Пари НН». Россиянин будет выступать за нижегородцев на правах аренды до конца текущего сезона.

«Нижегородцы традиционно дают хорошие шансы и возможности раскрыться российским игрокам. У нас отличный пример в этом сезоне в лице Артема Антипова, которого мы также отдали в аренду. У Игоря Вольхина огромный потенциал, ему нужно играть, а у нас сейчас очень серьезная конкуренция на его позиции. Ждем, что по итогам сезона Игорь будет в лучшем игровом статусе и более качественно войдет в следующий сезон», — сказал «СЭ» Церковный.

В дебютном матче за команду Сергея Козина против «Астаны» Вольхин провел 20 минут, набрав 2 очка и 5 подборов.