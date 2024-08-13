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Сегодня, 13:40

Секулич высказался о странной отставке из «Локомотива-Кубань»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер сборной Словении по баскетболу Александер Секулич в интервью «СЭ» высказался о своей отставке из «Локомотива-Кубань».

— Сейчас вы вернулись в Краснодар. Чем будете заниматься после ухода из клуба?

— Мы пришли к соглашению о расторжении контракта из-за некоторых обстоятельств. Все это произошло совсем недавно. Я планировал вернуться к работе, поэтому весь штаб тоже здесь, равно как и моя семья, все наши вещи. Теперь нам нужно будет возвращаться в Словению.

— От кого шла инициатива о расторжении контракта?

— Это была инициатива клуба. Именно они хотели расторгнуть контракт. Не до конца уверен почему. Но это то, о чем я пока не могу говорить. По окончании сезона не было никаких сигналов о том, что все так произойдет. Об этом сообщили слишком поздно. Но это решение клуба. Они наняли меня, поэтому они могут принять такое решение.

— Как вам объяснили причины такого решения? Все-таки при вас клуб показывал, пожалуй, лучшие результаты в истории.

— Я бы не хотел об этом говорить. Конечно, не могу быть доволен этим решением, но я уважаю позицию клуба.

Александер Секулич. «Не до конца уверен, почему «Локо» расторг со мной контракт». Интервью Александера Секулича

В сезоне-2023/24 «Локо» занял четвертое место в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2022/33 краснодарцы впервые за десять лет играли в финале плей-офф, уступив в решающей серии УНИКСу (1-4).

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
Александер Секулич
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