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Алекса Аврамович назвал самый нервный матч в карьере

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Лидер ЦСКА и сборной Сербии Алекса Аврамович в интервью «СЭ» рассказал о своих самых памятных матчах.

— Лучший матч, который вы когда-нибудь видели вживую?

— Матчи сборной Сербии против Австралии, Германии, Канады и Литвы на чемпионате мира-2023 и Олимпийских играх-2024.

— Самый нервный матч в вашей карьере?

— Назову матч за третье место Олимпийских игр-2024 с Германией. Нам надо было быстро забыть обидное поражение от США и настроиться на матч с командой, которой мы проиграли в финале ЧМ-2023. Рад, что у нас все получилось.

— Матч, который вы хотели бы переиграть?

— Полуфинал с США, а также третью и пятую игры с «Реалом» в плей-офф Евролиги-2022/23.

— Вам комфортнее играть при полном зале или при минимальном количестве зрителей?

— Обожаю играть при полных трибунах. Когда на матче такая атмосфера, то я становлюсь еще сильнее, заряжаясь энергетикой фанатов.

Алекса Аврамович. «Надеюсь, что через несколько месяцев буду уверенно говорить по-русски». Блицинтервью Алексы Аврамовича

В составе сборной Сербии Аврамович стал вице-чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады.

Баскетбол
БК ЦСКА
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