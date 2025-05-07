Центровой «Зенита» Пойтресс: «Вторая игра с «Локо» будет тяжелой»

Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс поделился ожиданиями от второй игры полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (1-0 в серии), которая пройдет 7 мая.

«Вторая игра с «Локо» будет тяжелой, как и первая. Это плей-офф, и неважно, как мы победили (5 мая «Зенит» выиграл с преимуществом «+27»), — счет в серии всего лишь 1-0 в нашу пользу. Серия еще не закончена, так что нам просто нужно сохранить ту же мотивацию и концентрацию», — цитирует Пойтресса официальный сайт сине-бело-голубых.

В первом матче американский центровой набрал 7 очков, а также сделал 4 подбора и 2 блок-шота.