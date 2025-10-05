Баскетбол
Сегодня, 08:20

Алекс Хэмилтон переходит в «Автодор»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Как стало известно «СЭ», 31-летний разыгрывающий Алекс Хэмилтон нашел себе новый клуб в России — он будет выступать за «Автодор». Хэмилтон был первой опцией саратовцев еще в начале межсезонья, но тогда с игроком договориться не получилось. Зато в октябре он все-таки дал свое согласие на переход и скоро присоединится к коллективу Миленко Богичевича.

В прошлом сезоне американец выступал за «Парму» и «Нижний Новгород». В пермском клубе средние показатели Алекса составляли 11,9 очка, 3,6 подбора, 4,2 подбора и 1,5 перехвата, в нижегородской команде — 9,9 очка, 4,9 подбора, 4 передачи и 1,5 перехвата. После раннего вылета «НН» игрок переехал в Пуэрто-Рико, где успел поиграть за «Индиос де Маягуэс».

В составе «Автодора» Хэмилтон станет пятым легионером.

