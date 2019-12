Алек Браун расторг контракт с «Нижним Новгородом»

Официально! Алек Браун и «Нижний Новгород» расторгли действующий контракт по обоюдному согласию сторон — https://t.co/khL9TXsXGR



BC Nizhny Novgorod and American forward Alec Brown agreed to terminate the contract. We thank Alec and wish him all the best in his future career. pic.twitter.com/rxA3Jsnmuk