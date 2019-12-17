Алек Браун расторг контракт с «Нижним Новгородом»

Американский тяжелый форвард Алек Браун и «Нижний Новгород» расторгли действующий контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний Браун присоединился к «Нижнему Новгороду» летом 2019 года. За два игровых месяца он принял участие в шести матчах Единой лиги ВТБ, показав статистику в 7,2 очка, 3,2 подбора, 0,7 передачи в среднем за игру.

Официально! Алек Браун и «Нижний Новгород» расторгли действующий контракт по обоюдному согласию сторон — https://t.co/khL9TXsXGR



BC Nizhny Novgorod and American forward Alec Brown agreed to terminate the contract. We thank Alec and wish him all the best in his future career. pic.twitter.com/rxA3Jsnmuk — BC Nizhny Novgorod (@BC_NN) December 17, 2019

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