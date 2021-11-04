Американский центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс вспомнил о первой зарплате в карьере. Об этом он рассказал в интервью тележурналу «Вид Сверху».

«Первую зарплату я получил в Китае. И это была настолько большая сумма, что я такую не мечтал и за всю жизнь заработать. Понимаете? Это был особенный момент, очень крутой. Я просто смотрел на свой банковский счет и глазам не верил. Это было нереально! Получать столько за то, что играешь в баскетбол — настоящее благословение. Первое, на что потратил заработанные деньги? Наверное, на какую-то обувь. Просто пошел на сайт одного производителя спортивной экипировки и потратил там долларов 300-400 на кроссовки. Обновил гардероб», — сказал Уильямс.

Центровой выступает за «Локомотив-Кубань» с 2019 года. 26 октября американец вышел на паркет в матче с «Литкабелисом», до этого он 11 месяцев восстанавливался после травмы. Профессиональную карьеру Уильямс начинал в Китае, где в 2015-2016 году играл за клуб «Циндао Даблстар».