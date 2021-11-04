Алан Уильямс: «Получать большие деньги за баскетбол — настоящее благословение»
Американский центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс вспомнил о первой зарплате в карьере. Об этом он рассказал в интервью тележурналу «Вид Сверху».
«Первую зарплату я получил в Китае. И это была настолько большая сумма, что я такую не мечтал и за всю жизнь заработать. Понимаете? Это был особенный момент, очень крутой. Я просто смотрел на свой банковский счет и глазам не верил. Это было нереально! Получать столько за то, что играешь в баскетбол — настоящее благословение. Первое, на что потратил заработанные деньги? Наверное, на какую-то обувь. Просто пошел на сайт одного производителя спортивной экипировки и потратил там долларов 300-400 на кроссовки. Обновил гардероб», — сказал Уильямс.
Центровой выступает за «Локомотив-Кубань» с 2019 года. 26 октября американец вышел на паркет в матче с «Литкабелисом», до этого он 11 месяцев восстанавливался после травмы. Профессиональную карьеру Уильямс начинал в Китае, где в 2015-2016 году играл за клуб «Циндао Даблстар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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