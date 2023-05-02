Акун-Перселл назвал ключевые моменты овертайма в седьмом матче с ЦСКА

Форвард «Локомотива-Кубани» ДеВон Акун-Перселл прокомментировал победу над ЦСКА (103:100 ОТ) в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Счет в серии 4-3.

«Я был частью кое-каких очень важных и успешных серий плей-офф. Но эта – точно в числе лучших. На таком уровне биться с настолько мощным соперником – лично меня это очень увлекло и замотивировало. То, что мы выиграли целых три выездных матча у ЦСКА, очень хорошо говорит о нас, как о команде. В сложные моменты мы показывали характер, сплачивались – и посмотрите, где мы теперь оказались. Это очень круто.

Ключевым в овертайме стали наши подборы и игра в защите. Конечно, ты выигрываешь благодаря тому, что забиваешь броски. Но я бы все равно сказал, что именно подборы и защита позволили нам выиграть этот овертайм и весь матч», – цитирует пресс-служба клуюа Акуна-Перселла.

В финале турнира краснодарская команда сыграет с победителем пары УНИКС – «Зенит» (3-3).