Агент Шведа заявил, что у баскетболиста еще есть тромб в голове

Обрад Фимич, агент российского баскетболиста Алексея Шведа, рассказал о самочувствии защитника ЦСКА.

«Алексей чувствует себя лучше. Правда, есть еще тромб в голове. Лечится, динамика стабильная. Он приступит к легким тренировкам в начале июля, а дальше перейдет к нагрузкам. Но посмотрим, как будет все дальше проходить», — приводит слова Фимича Sport24.

1 мая Швед был избит в уличной драке у одного из московских ресторанов, получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Игрок пропустил бронзовую серию против «Зенита».