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Единая лига ВТБ

2 января, 23:37

Агент Рыжов считает, что в Единую лигу ВТБ нужно добавить 4-5 российских команд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Станислав Рыжов ответил на вопрос об оптимальном количестве команд в Единой лиге ВТБ.

«Я бы, конечно, поднял 4-5 команд из Суперлиги, объединил бы их. Это мечта. Понятно, что у Единой лиги ВТБ очень большие требования, организация — очень серьезная, но я сейчас рассуждаю со спортивной точки зрения и в интересах наших игроков», — цитирует Рыжова «Спорт День за Днем».

Сейчас в Единой лиге ВТБ выступают 12 команд. 11 российских и 1 зарубежная — «Астана» из Казахстана.

Источник: «Спорт День за Днем»
Баскетбол
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