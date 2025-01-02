Агент Рыжов считает, что в Единую лигу ВТБ нужно добавить 4-5 российских команд

Агент Станислав Рыжов ответил на вопрос об оптимальном количестве команд в Единой лиге ВТБ.

«Я бы, конечно, поднял 4-5 команд из Суперлиги, объединил бы их. Это мечта. Понятно, что у Единой лиги ВТБ очень большие требования, организация — очень серьезная, но я сейчас рассуждаю со спортивной точки зрения и в интересах наших игроков», — цитирует Рыжова «Спорт День за Днем».

Сейчас в Единой лиге ВТБ выступают 12 команд. 11 российских и 1 зарубежная — «Астана» из Казахстана.