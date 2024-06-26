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Сегодня, 13:12

Агент Пойтресса рассказал, что центровой предпочел «Зенит» «Жальгирису»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Официальный представитель Алекса Пойтресса Вадим Михалевский в разговоре с «СЭ» прокомментировал возвращение американского центрового в «Зенит».

— Рад возвращению Алекса в Санкт-Петербург. Здесь он провел пока лучшие годы в своей карьере. А вот после «Зенита» у него было два не самых выдающихся сезона в Евролиге (выступал за «Маккаби» и «Милан». — Прим. «СЭ»). Основным аргументом при принятии решения вернуться стало желание снова поработать под руководством Паскуаля, поэтому договорились довольно оперативно. Могу сказать, что «Жальгирис» проявлял солидный интерес к игроку, но Алекс выбрал «Зенит».

— В сентябре прошлого года генеральный директор «Зенита» Александр Церковный говорил, что Пойтресс мог вернуться в российский клуб еще в сезоне-2023/24.

— Да, это так! «Зенит» предложил ему соглашение, но он принял решение остаться в Евролиге и в итоге подписал контракт с «Миланом».

— Потенциально у «Зенита» теперь сильнейшая передняя линия в Единой лиге ВТБ?

— То, что Алекс добавит атлетизма петербургскому клубу, у меня нет сомнений! В отношении расстановки сил, здесь вопрос риторический. ЦСКА и УНИКСу удалось сохранить своих центровых, у которых также очень высокий уровень мастерства. Кроме того, не стоит списывать со счетов «Локомотив-Кубань», где выступают два самых талантливых бигмена страны — Андрей Мартюк и Кирилл Елатонцев. Плюс, наверняка, они усилятся кем-то из легионеров. Так что время покажет, — сказал Михалевский «СЭ».

30-летний Пойтресс (206 см) выступал за сине-бело-голубых с 2020 по 2022 год и помог команде впервые в истории выйти в плей-офф Евролиги (2020/21), а также впервые стать чемпионами Единой лиги ВТБ (2021/22).

Баскетбол
БК Жальгирис
БК Зенит
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