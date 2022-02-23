Агент Пангоса раскрыл подробности переговоров с ЦСКА

Агент новичка ЦСКА Кевина Пангоса Обрад Фимич рассказал, как проходили переговоры с его клиентом.

— ЦСКА очень хотел подписать игрока летом, но Кевин четко и корректно дал понять, что рассматривает варианты только с клубами НБА, — рассказал «СЭ» Обрад Фимич. — Переговоры по сути так и не начинались. Примерно 10-12 дней назад ЦСКА вновь обратился к Пангосу. Мы начали вести диалог, который были нелегким и небыстрым. Нам необходимо было уложиться до дедлайна Евролиги по заявке новых игроков (23 февраля). Поэтому до последнего момента сохранялся риск, что договориться в итоге не получится. Но, к счастью, обе стороны пошли на определенные уступки и Кевин подписал контракт с ЦСКА. Он рад вернуться в Европу и постарается принести успех своей новой команде. В Москве у него будут все возможности выигрывать титулы.

Агент подчеркнул, что не может раскрывать финансовую составляющую контракта. При этом данные греческих СМИ о зарплате разыгрывавшего в 6 миллионов долларов за 2,5 года — не соответствует действительности.

— Это неверная информация, — отметил Обрад Фимич.

В среду, 23 февраля, ЦСКА объявил о подписании контракта с Пангосом. 29-летний канадец заключил соглашение с красно-синими до 2024 года.