Агент Милутинова: «ЦСКА предлагал Николе очень выгодный контракт»

Агент центрового «Олимпиакоса» Николы Милутинова Марко Йелич заявил, что летом у его клиента было очень выгодное предложение от ЦСКА.

— У Николы контракт с «Олимпиакосом». Но интерес к нему есть всегда, — цитирует агента Eurohoops. — Было официальное предложение от «Барселоны». Позже появился вариант с ЦСКА. Предложения были просто феноменальными. Но «Олимпиакос» решил, что пока собирается сохранить Николу.

В Евролиге в минувшем сезоне Милутинов набирал 11,7 очка и 7,9 подбора в среднем за игру.

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