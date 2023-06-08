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Сегодня, 23:18

Агент Жбанова об уходе защитника из УНИКСа: «Георгий хочет нового вызова»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Агент защитника сборной России Георгия Жбанова Бурган Назиров в комментарии для «СЭ» подтвердил информацию Telegram-канала «Перехват», что его клиент покидает УНИКС. В составе казанцев уроженец Екатеринбурга дебютировал в Евролиге и стал чемпионом Единой лиги ВТБ-2022/23.

«УНИКС предложил Георгию новый контракт, но он честно признался, что хочет нового вызова, — отметил агент. — Клуб с пониманием отнесся к такой позиции игрока. Где Жбанов продолжит карьеру? У нас есть несколько вариантов, выберем оптимальный для развития его карьеры».

В прошедшем сезоне Жбанов получал больше всего игрового времени среди россиян в чемпионском составе УНИКСа (19:11), всегда опекая самых опасных игроков соперников. Статистика Георгия в завершившемся сезоне составила 5,1 очка, 2,9 подбора, 1,1 передачи и 1 перехват за игру.

БК УНИКС
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