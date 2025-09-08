Агент Рыжова — о словах гендиректора «Зенита»: «Немного лукавит. Церковный знает кто, что и когда вложил Егору в голову»

Агент Станислав Рыжов, представляющий интересы центрового Егора Рыжова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова генерального директора «Зенита» Александра Церковного о влиянии агентов на игрока.

В интервью «СЭ» руководитель «Зенита» заявил, что кто-то из агентов вложил в голову Егора Рыжова, что его будущим является игра в США.

Так получилось, что Егор стал видеть лучшим вариантом продолжения своей карьеры — студенческий баскетбол в NCAA. Это его мечта. Егор очень амбициозный парень, он всегда хотел играть много минут, получать свободу действий на площадке. По поводу интервью генерального директора — он немного лукавит, когда говорит про «кого-то из агентов». Господин Церковный знает кто, что и когда вложил Егору в голову, он владеет ситуацией. Давать какие-то более глубокие комментарии я не могу — это некорректно с моей стороны по отношению ко всем заинтересованным сторонам, и им навредит имиджево. Касаемо дальнейшего развития заокеанской истории — лучше спросить самого Егора или тех, кто занимается его возможным отъездом», — сказал Рыжов «СЭ».

В Единой лиге ВТБ-2024/25 Рыжов принял участие в 29 матчах, набирая в среднем 3,1 очка и 1,7 подбора за 7,5 минуты. В суперлиге его показатели составили 15,3 очка и 8,3 подбора за 27 минут в среднем.