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24 ноября 2025, 09:42

Адвокат Елатонцева прибыл в Краснодар, против игрока хотят возбудить уголовное дело

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Кирилл Елатонцев.
Фото Global Look Press

Адвокат центрового сборной России и «Локомотива-Кубань» Кирилла Елатонцева Андрей Ищук рассказал «СЭ», что в понедельник он прибудет в Следственный комитет по Краснодарскому краю.

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«Как мне сказал в четверг, 20 ноября, в телефонной беседе следователь, в производстве следственного отдела по Карасунскому округу города Краснодара находится материал проверки от 19 ноября по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ст. 328 УК РФ, в отношении Кирилла Елатонцева. По данному материалу планируется возбуждение уголовного дела, поскольку, как мне сказал следователь, данных для возбуждения уголовного дела достаточно.

Зная ситуацию со слов своего доверителя Кирилла Елатонцева, а также держа в руках документы, объективно подтверждающие то, что Кирилл не имел никакого умысла уклоняться от явки в военный комиссариат, да и не делал ничего такого, подобная поспешность при принятии такого важного решения, как возбуждение уголовного дела, вызывает серьезное смятение.

Для прояснения ситуации мною сразу же 20 ноября в адрес следователя и в электронную приемную СУ СК РФ по Краснодарскому краю были направлены копии документов, подтверждающих то, что от явки в военный комиссариат Кирилл не уклоняется, более того, самостоятельно встал на учет по новому месту жительства в Санкт-Петербурге, куда готов явиться по первому же требованию.

Также в адрес следователя и в адрес Следственного управления по Краснодарскому краю Кириллом были направлены соответствующие ходатайства о том, что в связи с имеющимся заболеванием его явка в следственный отдел по Карасунскому округу г. Краснодара в настоящий момент невозможна, но он готов дать следователям в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу все необходимые объяснения и помочь следствию разобраться в сложившейся ситуации.

Однако после направления соответствующих документов и ходатайств с 21 ноября связаться со следователем следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодара совершенно невозможно, так как номер телефона, с которого он звонил, не отвечает. Хотя изначально следователь достаточно бойко названивал Кириллу через коммуникатор, принадлежащий запрещенной в РФ платформе.

Я незамедлительно вылетел в Краснодар, чтобы донести нашу позицию и предоставить все имеющиеся в моем распоряжении документы органам предварительного следствия. Надеюсь, это поможет избежать ошибок при принятии действительно важных решений.

Уповаю на разумность и беспристрастность органов предварительного следствия. Не хотелось бы думать, что эта ситуация связана с профессиональной деятельностью Кирилла в ПБК «Локомотив-Кубань». Однако, это все выглядит очень и очень странно, если не сказать больше.

Кирилл сейчас находится в больнице, он госпитализирован. В понедельник, 24 ноября, иду в 10:00 в Следственный комитет, чтобы попробовать разобраться в ситуации», — заявил «СЭ» Ищук.

Подробнее о конфликте Елатонцева и «Локомотива-Кубань» можно прочитать в материале «СЭ».

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БК Локомотив-Кубань
Кирилл Елатонцев
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