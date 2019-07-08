Абромайтис стал игроком "Зенита"

Форвард Тим Абромайтис заключил двухлетний контракт с "Зенитом", сообщается на официальном сайте клуба.
– В прошедшем сезоне Абромайтис показал, что он близок к выходу на уровень, соответствующий игрокам Евролиги, – цитирует пресс-служба клуба генерального директора "Зенита" Александра Церковного. – Он одинаково хорош сразу на двух позициях как легкого, так и тяжелого форварда, имеет стабильный дальний бросок, отлично играет без мяча и имеет ещё ряд преимуществ, которые могут позволить Тиму стать одним из ключевых игроков нашей команды.
Последние четыре сезона 29-летний баскетболист провел в испанском "Тенерифе". В прошлом сезоне Абромайтис в среднем набирал по 11,3 очка и 5,4 подбора в 19 матчах Лиги чемпионов.
Тим Абромайтис — новый игрок «Зенита»! Наш клуб подписал двухлетний контракт с 29-летним американским форвардом.— БК «Зенит» (@zenitbasket) July 8, 2019
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Tim Abromaitis is our new player! Our club has signed 29 years old American forward for two years. #Zenitbasket pic.twitter.com/2Xr4c8pASB
Дополнительная информация
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2019/07/08/tim-abromaytis-novyy-igrok-zenita-/