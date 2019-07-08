Абромайтис стал игроком "Зенита"

Форвард Тим Абромайтис заключил двухлетний контракт с "Зенитом", сообщается на официальном сайте клуба.

– В прошедшем сезоне Абромайтис показал, что он близок к выходу на уровень, соответствующий игрокам Евролиги, – цитирует пресс-служба клуба генерального директора "Зенита" Александра Церковного. – Он одинаково хорош сразу на двух позициях как легкого, так и тяжелого форварда, имеет стабильный дальний бросок, отлично играет без мяча и имеет ещё ряд преимуществ, которые могут позволить Тиму стать одним из ключевых игроков нашей команды.

Последние четыре сезона 29-летний баскетболист провел в испанском "Тенерифе". В прошлом сезоне Абромайтис в среднем набирал по 11,3 очка и 5,4 подбора в 19 матчах Лиги чемпионов.