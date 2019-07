Абромайтис стал игроком "Зенита"

Тим Абромайтис — новый игрок «Зенита»! Наш клуб подписал двухлетний контракт с 29-летним американским форвардом.

Tim Abromaitis is our new player! Our club has signed 29 years old American forward for two years. #Zenitbasket pic.twitter.com/2Xr4c8pASB