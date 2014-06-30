Римас Куртинайтис: "Райса взяли не за титулы"

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис отметил, что такой игрок, как Тайрис Райс, необходим команде для достижения высоких результатов. По мнению наставника, этот разыгрывающий добавит в игру агрессии и энергии.

– Перед нашим клубом стоят самые серьезные задачи, и для их реализации мы должны укомплектовываться сильными игроками, – цитирует Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Одним из таких баскетболистов как раз является Райс. В прошлом сезоне он стал чемпионом Израиля, выиграл Кубок страны и Евролигу, а также был признан самым ценным игроком "Финала четырех", однако берем мы его не за эти заслуги. Он быстрый игрок и хорошо защищается, дает необходимую агрессию и энергию. Надеюсь, с его приходом мы сможем выступить намного лучше, чем в прошлом году.