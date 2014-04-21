Стали известны номинанты на индивидуальные призы Единой лиги ВТБ по итогам сезона-2013/14

Единая лига ВТБ в течение этой недели назовет обладателей индивидуальных призов по итогам регулярного чемпионата-2013/14, информирует официальный сайт турнира. В нынешнем сезоне к уже существовавшим номинациям – MVP, "Лучший молодой игрок" – добавились новые: "Лучший по игре в защите", "Лучший "шестой" игрок", "Тренер года".

Обладатель приза "Лучшему снайперу" уже известен – им стал защитник российского "Триумфа" Кори Хиггинс (21,5 очка в среднем за матч в завершившемся регулярном чемпионате). Победитель в еще одной номинации – "Лучший клубный менеджмент" – будет объявлен после окончания плей-офф.

Основным критерием при определении обладателей индивидуальных призов станет мнение экспертного совета Единой лиги ВТБ, в который вошли семь известных баскетбольных личностей из разных стран-участниц чемпионата. Состав экспертного совета лиги:

Иван Едешко (Россия): чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы, победитель Кубка европейских чемпионов. Заслуженный тренер СССР и России (главный тренер ЦСКА – победителя чемпионата России-1992).

Иржи Зидек (Чехия): чемпион Евролиги, чемпион NCAA, чемпион Литвы, чемпион Чехии. В настоящее время – официальный представитель Единой лиги ВТБ в Евролиге, ФИБА и других международных организациях.

Илона Корстин (Россия): 3-кратная чемпионка Европы, 2-кратный бронзовый призер Олимпийских игр и 2-кратный серебряный призер чемпионатов мира, 3-кратная чемпионка Евролиги. В настоящее время – заместитель генерального директора Единой лиги ВТБ.

Арманд Краулиньш (Латвия): 3-кратный чемпион Латвии (в качестве главного тренера "Броцени" и "Вентспилса"). Заслуженный тренер СССР и Латвии. Экс-главный тренер сборной Латвии. В настоящее время – главный тренер латвийского клуба "Цесис".

Томас Пачесас (Литва): бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион России, 8-кратный чемпион Польши (4 раза в качестве игрока и 4 раза в качестве главного тренера "Ассеко Проком"). В настоящее время – исполнительный директор Единой лиги ВТБ.

Сергей Тараканов (Россия): чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы. Чемпион Европы 2007 года (в качестве генерального менеджера сборной России). В настоящее время – баскетбольный функционер, агент.

Хейно Энден (Эстония): чемпион мира, чемпион Европы. Экс-главный тренер сборной Эстонии. В настоящее время – баскетбольный функционер.

Опрос членов экспертного совета назовет победителей в трех номинациях – "Лучший по игре в защите", "Лучший "шестой" игрок" и "Тренер года". В номинациях MVP и "Лучший молодой игрок" обладатели призов по традиции будут выявлены по сумме факторов: помимо мнения экспертного совета здесь учитываются мнение информационных партнеров лиги, совместно с которыми были учреждены данные награды, в том числе и "СЭ", итоги прошедших шести месяцев регулярного сезона (в каждом из них, напомним, были названы лучшие игроки) и статистический рейтинг эффективности, а также, в случае с MVP, голосование болельщиков на специальной странице нашего сайта.

Перед тем как официально объявить обладателей индивидуальных наград сезона-2013/14, лига опубликовала список главных претендентов (указан в алфавитном порядке), отобранных для каждой номинации в результате опроса членов экспертного совета. Номинанты на индивидуальные призы:

"Лучший молодой игрок": защитник "Триумфа" Дмитрий Кулагин, центровой "Нимбурка" Рашид Махалбасич, форвард "Нептунаса" Эдгарас Улановас.

"Лучший по игре в защите": форвард УНИКСа Костас Каймакоглу, центровой ЦСКА Александр Каун, форвард "Химок" Сергей Моня, форвард ЦСКА Виктор Хряпа,

"Лучший "шестой" игрок": защитник "Астаны" Янис Блумс, центровой ЦСКА Ненад Крстич, форвард "Химок" Джеймс Огастин, защитник "Летувос Ритас" Реналдас Сейбутис.

"Тренер года": главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис, главный тренер ЦСКА Этторе Мессина, главный тренер УНИКСа Андреа Тринкьери.

Номинанты на приз "MVP регулярного сезона" будут определены 24 апреля – после завершения голосования болельщиков.