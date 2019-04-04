33 очка Харрисона помогли "Енисею" переиграть "Цмоки-Минск"

"Енисей" дома одержал победу над "Цмоки-Минск" (80:68) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Защитник хозяев Диэнджело Харрисон стал самым результативным игроком встречи, набрав 33 очка.

Следующий матч "Енисей" проведет 11 апреля на выезде против ВЭФа. "Цмоки-Минск" сыграет с "Химки".

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Енисей" (Красноярск) – "Цмоки-Минск" (Минск) – 80:68 (14:14, 22:15, 21:16, 23:23)

"Е": Харрисон (33), Мейерс (13), Захаров (12).

"Ц": Михайлович (19), Саддлер (13), Тростинецкий (12).

4 апреля. Красноярск. "Арена-Север".

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