10 игроков Лиги ВТБ проголосовали за себя в опросе за звание лучшего баскетболиста регулярки-2024/25

По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги, который провел «СЭ», лучшим игроком прошедшего регулярного чемпионата Лиги ВТБ признан американский легионер УНИКСа Маркос Найт. 35-летний защитник набрал 140 очков, у ближайшего преследователя Джеремайи Мартина из «Уралмаша» — 88.

В голосовании поучаствовали 143 баскетболиста из 12 клубов турнира. Надо было назвать свой топ-3 лучших игроков регулярного сезона-2023/24. За первое место номинанту полагалось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Интересно, что 10 человек поставили себя на первое место. Это Найт, Мартин, Девон Акун-Перселл (УНИКС), Тимофей Герасимов, Алекса Степанович (оба — «Енисей»), Карем Кантер («Автодор»), Андрей Мартюк, Патрик Миллер (оба — «Локомотив-Кубань»), Гарретт Нэвелс, Ройс Хэмм (оба — «Парма»).