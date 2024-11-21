Зоран Лукич собрал интересный состав с Астапковичем и 17-летним Ермаковым.

Мужская сборная России сыграет в Москве впервые почти за полтора года. В июне 2023-го наша команда дважды встретилась с Белоруссией в столичном «Баскет-Холле». На этот раз на мини-турнир «Кубок Дружбы. Россия — Африка» приедут сборные Туниса и Ливии. Первые — победители двух последних Афробаскетов (2017, 2021), вторые — крепкая сборная, которая сейчас здорово идет в квалификационном отборе. После прокола со сборной Колумбии в Перми Российская федерация баскетбола (РФБ) внимательно проверила заявки обеих сборных. Как итог — Тунис и Ливия сыграют в оптимальных составах.

Опытные и молодые

У нашей сборной тоже боевой ростер. Напомним, что после отстранения от международных стартов Зоран Лукич решил серьезно омолодить команду. На последние сборы вызывался ряд игроков без опыта игры в Лиге ВТБ, а средний возраст национальной команды составлял 23-24 года. В начале 2024 года сербский специалист говорил о том, что сборная России будет серьезно готовиться к Играм дружбы, и не исключил, что в заявку на них попадут несколько опытных игроков. Игры дружбы в итоге были перенесены на неопределенный срок, но Лукич все же решил проверить свою задумку на практике.

Игроки сборной России по баскетболу Тимофей Герасимов и Андрей Лопатин. Фото Global Look Press

На матчи с Тунисом и Ливией Зоран вызвал форварда ЦСКА Антона Астапковича (30 лет), центрового армейцев Александра Ганькевича (30 лет) и защитника УНИКСа Дмитрия Кулагина (32 года). Капитан казанцев в итоге в финальный список из 18 игроков не попал (в заявке на игру будет 12 баскетболистов), а вот Астапкович и Ганькевич вполне могут впервые сыграть за сборную с 2022 года. Также из опытных игроков, приехавших на сборы, стоит отметить лидера «Енисея» Тимофея Герасимова, основного разыгрывающего «Пари НН» Александр Хоменко и форварда УНИКСа Андрея Лопатина, который постепенно находит себя в системе Велимира Перасовича.

Есть в составе и совсем молодые ребята: 19-летний Михаил Дулкай («Зенит-2»), 18-летние Максим Огарков (МБА-МАИ) и Лев Свинин («Парма»), 17-летний Илья Ермаков (ЦСКА-2). Если не брать в расчет наши юные таланты, которые сейчас выступают в NCAA, именно Ермакова можно назвать главным российским талантом в мужском баскетболе. В этом сезоне суперлиги Илья играет больше 20 минут за матч, принося большую пользу дублю армейцев: 10,2 очка, 4,3 передачи, 3 подбора, 1,5 перехвата в среднем за игру. Если так и дальше пойдет, то уже совсем скоро Ермаков будет переведен в первую команду. За национальную сборную он уже успел дебютировать этим летом в Перми, набрав 7 очков против сборной Венесуэлы.

«До баскетбола я занимался очень многими видами спорта, в том числе танцами, причем бальными. Но было огромное желание играть в баскетбол, это перевесило, я все-таки уговорил маму, и она отдала меня в секцию», — отмечал осенью Илья Ермаков.

Безусловно, хотелось бы посмотреть в составе сборной еще и на Всеволода Ищенко, который в 19 лет стал выходить в стартовой пятерке «Локомотива-Кубань», смело играя против звездных оппонентов. Однако «Локо» в итоге отпустил на предстоящие сборы только двух человек из шести: Владислава Емченко и Андрея Мартюка.

«Мы понимаем проблематику «Локо», — рассказал «СЭ» президент РФБ Андрей Кириленко. — У них ужасная логистика из-за закрытого аэропорта в Краснодаре, поэтому на игроков ложится дополнительная нагрузка. Зоран Лукич на связи с Андреем Ведищевым. Вместе они разобрались, какие игроки наиболее нужны на этот сбор, остановившись на Емченко и Мартюке. Другие ребята будут залечивать микротравмы в эту паузу. В этом нет ничего страшного, все решается в частном порядке. С каждым клубом у нас индивидуальный контакт».

Баскетболист сборной России Даниил Касаткин (№99). Фото Global Look Press

Африканские звезды

Турнир в Москве будет проведен в рамках III Российско-Африканского общественного форума, а его организаторами помимо РФБ выступит Союз «Африканская деловая инициатива» при содействии Министерства иностранных дел РФ.

«У нас большой запрос на билеты на эти матчи из МИДа, от африканских друзей, — подчеркнул «СЭ» Кириленко. — Будет посол Ливии, много африканских студентов, которые учатся в московских вузах. Поэтому какие-то сектора даже закрыты для продажи, так как на них был большой спрос. В целом, думаю, будет много болельщиков, жду полные трибуны. Для нас же это большой плюс, так как у нас появилась возможность посмотреть на сборную в играх с серьезными соперниками. То есть у нас был план А — это совсем молодая команда на перспективу. А есть план Б — где мы собираем команду, которая прямо сейчас могла бы сыграть в официальных матчах, решать задачу выхода на тот или иной крупный турнир. Сейчас подобрался такой гибридный состав, и мне очень интересно понять, кто будет лидером этого ростера».

Отметим, что в заявках Туниса и Ливии все сильнейшие игроки. Из 12 игроков каждой сборной, которые приезжают в Москву, 11 участвовали в Кубке арабских наций-2024 и в квалификации Афробаскета-2025. Отметим, что в отборе на чемпионат Африки Тунис идет со стопроцентным показателем. Команда под руководством Мехди Мэри обыграла Кению (90:69), Гвинею (85:78) и Анголу (82:73). Двукратный чемпион Афробаскета Омар Абада в этих играх в среднем набирал 16,3 очка. Также высокую результативность демонстрировали Джаухар Джавади (11,3) и Уссама Марнауи (11,0).

Ливия выиграла два матча из трех: у титулованной Нигерии (89:82) и Уганды (71:59). Поражение случилось в матче с Кабо-Верде (72:68). Из лидеров Ливии стоит выделить Мохамеда Сади (17,0 очка в среднем за игру в квалификации), Насейма Исмаила Салема (13,5) и Софьяна Хамада (12,3). Да, все перечисленные игроки выступают у себя на континенте, но в любом случае вряд ли хозяевам будет легко в двух предстоящих матчах.

Расписание турнира

22 ноября. Россия — Ливия

23 ноября. Ливия — Тунис

24 ноября. Россия — Тунис