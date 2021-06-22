Молодой разыгрывающий ЦСКА-2 — о подходе Базаревича и любимом игроке в НБА.

Сборная России завершает свою подготовку к олимпийской квалификации, которая стартует в Сплите 29 июня. В Каунасе наша команда проведет два заключительных контрольных матча: с Литвой (22-го) и Доминиканской Республикой (23-го). А 24 июня вылетит из Литвы в Хорватию.

Пока в расположении Сергея Базаревича 14 человек — в итоговую заявку попадут 12 игроков.

Хорошие шансы сыграть в Сплите имеет 19-летний Антон Карданахашвили. Талантливый разыгрывающий ЦСКА-2 провел добротный сезон в Суперлиге-1, играя в среднем почти по 20 минут и набирая 7,7 очка и 3 передачи в среднем за игру.

В интервью «СЭ» Карданахашвили рассказал о своем баскетбольном пути, пользе от игры с мужиками и атмосфере в национальной команде.

Антон Карданахишвили. Фото ПБК ЦСКА

В сборной было достаточно легко адаптироваться

— Как вас приняли в команде? С кем-то были знакомы, кроме одноклубников?

— Только с игроками ЦСКА, но постепенно, во время тренировочного процесса, совместных приемов пищи, свободного времени, познакомился со всеми ребятами. Приняли отлично. В команде очень хорошая атмосфера. Если что-то не получается, то всегда поддерживают, подсказывают.

— Просмотровый сбор для молодых игроков помог понять систему Базаревича, его видение игры?

— Конечно. Сергей Валерианович сразу расставил акценты, на которые он делает ставку в своей игре. Он хочет играть агрессивно, быстро. Это мы и тренировали на протяжении недели. Кто из молодых ему понравился в этом баскетболе, тех он и оставил для дальнейшей подготовки к олимпийской квалификации.

— У вашего тренера в ЦСКА-2 Предрага Бадняровича похожий стиль игры?

— Да, у нас примерно такой же баскетбол. Были похожие упражнения, которые мы делали с Предрагом. Поэтому было достаточно легко адаптироваться.

— Можно сказать, что именно за счет работы с Бадняровичем вы добились такого существенного прогресса?

— Если говорить о том, кто из тренеров на меня больше всего повлиял, то я бы не стал выделять кого-то персонально. Я три года в ЦСКА, и каждый сезон у меня был новый наставник. Максим Шарафан поставил мне хорошую базу, Андрей Мальцев предоставил довольно много игрового времени, что позволило получить уверенность в своих силах, Баднярович дал мне шанс в Суперлиге-1, которым я воспользовался. Все-таки я был одним из самых молодых в команде в сезоне-2020/21. Плюс с сербским специалистом у нас были очень интенсивные, тяжелые тренировки, которые позволили адаптироваться ко взрослому баскетболу.

— Молодому баскетболисту играть с мужчинами — это исключительно плюсы?

— Минусы тяжело найти. По детям гораздо легче играть, а в Суперлиге-1 приходится намного быстрее принимать решение, переключаться на другие скорости. Это тяжело, но очень полезный опыт. Другой вопрос, что в нашем баскетболе это редкое явление, когда молодым дают шансы. Если такая возможность выпадает, то ей надо пользоваться.

— Еще полгода назад сложно было представить, что выйдете на тренировку с Мозговым, Воронцевичем, Бабуриным...

— Такого даже не было в мыслях. Еще месяц назад смотрел за их играми по телевизору — и вот мы вместе выходим на площадку. Непривычно, конечно. Ради таких моментов стоит много работать. В Литве мы проведем заключительные игры перед поездкой в Хорватию. Постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы попасть в итоговый состав.

Антон Карданахишвили (слева). Фото ПБК ЦСКА

В России есть талантливые разыгрывающие

— В России исторически проблемы с первыми номерами. Мы проходили натурализацию Джона Роберта Холдена, долго надеялись на талант Дмитрия Хвостова, а на последний чемпионат мира пригласили на эту позицию двух игроков из Суперлиги-1. Как думаете, вашему поколению удастся изменить ситуацию?

— Все шансы есть. Просто нужна правильная работа. На моей позиции есть много талантливых ребят. Тот же Макар Коновалов, с которым мы много тренируемся (в середине сезон ушел в аренду в «Самару» и стал чемпионом Суперлиги-1). Он мне во многом помогает. Так что, надеюсь, все будет нормально.

— Вас привлекали к основе ЦСКА в прошедшем сезоне?

— Один раз включили в тренировочный процесс на две-три тренировки, когда сразу несколько разыгрывающих получили травмы. У меня было не так много возможностей себя показать, так как команда готовилась к игре в Евролиге, но увидел скорости и уровень, к которому надо стремиться.

— Рано начали заниматься баскетболом?

— В семь лет я пришел в СДЮСШОР 56 Москвы. Мои первым тренером был Йонас Полишкис, который когда-то играл с моим братом. Классный тренер, привил мне любовь к баскетболу.

— А кто пригласил вас в ЦСКА?

— Сложная схема. По моему возрасту на первенстве Москвы я играл против Саши Мальцева (сын Андрея Мальцева, главного тренера «Химок». — Прим. «СЭ»). Его отец постоянно приходил на наши игры и советовал мне перейти в ЦСКА. Когда мне было 16 лет, то мой отец связался с Шарафаном, и так я оказался в армейском клубе.

— Внимательно следите за НБА?

— За плей-офф всегда очень внимательно. Просыпаюсь и первым делом смотрю все хайлайты. На полные игры времени не хватает.

— Есть любимый игрок?

— Стараюсь следить за всеми первыми номерами, но больше всего нравится Кайри Ирвинг.