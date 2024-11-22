Сборная России едва не проиграла гостям из Африки. Тунис оказался крепким орешком

Наши баскетболисты на Кубке Дружбы отыгрались с «минус 10» и вырвали победу в овертайме.

Баскетбол. Кубок Дружбы

Россия — Тунис — 81:73 ОТ (13:15, 20:13, 16:21, 18:18, ОТ 14:6)

Россия: Астапкович (19+7 передач+5 подборов), Ганькевич (13+15 подборов), Лопатин (11), Мартюк (10), Щербенев (9+5 передач), Беленицкий (7), Емченко (6), Хоменко (4), Коновалов (2), Герасимов (0), Петенев (0).

Тунис: Лахени (19+7 подборов), Абеда (19), Марнеуи (13).

Стартовый матч мужской сборной России по баскетболу на Кубке Дружбы в Москве изрядно пощекотал нервы поклонникам нашей национальной команды. Наконец-то сборная под руководством Зорана Лукича получила соперника, которому вполне могла проиграть — действующих чемпионов Африки из Туниса. И, кстати, наши были очень близки к поражению, за четыре минуты до конца четвертой десятиминутки уступая с разницей в 10 очков. Но все же сумели проявить характер и в овертайме добиться волевой победы.

Наши ветераны куда моложе тунисских

Напомним, в августе в Перми российская команда должна была сыграть с двумя иностранными командами — Венесуэлой и Колумбией. Но колумбийцы оказались, скажем так, ненастоящими, в Россию прилетела слишком уж слабые баскетболисты из этой страны. Поэтому россияне помимо двух встреч с «Пармой» дважды сыграли с крепкой, но не хватающей звезд с неба Венесуэлой, взяв верх 79:57 и 68:63. Да, во втором матче разница была «+5», но при этом особых сомнений в победе дружины Лукича не возникало — класс даже заметно обновленной сборной России все же был заметно выше.

Сейчас в Москве Лукич позвал в национальную команду не только талантливую молодежь, но и опытных 30-летних бойцов — центрового ЦСКА Александра Ганькевича и форварда армейского клуба Антона Астапковича. И, надо признать, не зря, ведь без этой парочки справиться с гостями из Африки точно бы не получилось. Астапкович вообще почти не уходил с площадки — из 45 минут он провел на паркете 37 минут и 35 секунд. А вторым по игровому времени стал в сборной России Ганькевич (31 минута и 19 секунд).

Сборная России обыграла Тунис (81:73 ОТ). Фото Федор Успенский, «СЭ»

И, кстати, оба были весьма полезны и эффективны. Ганькевич с его 13 очками и 15 подборами сделал дабл-дабл, без промаха (6 из 6) попадая двухочквые. Астапкович к своим пяти из десяти точных бросков с игры, добавил семь из семи штрафных (набралось 19 очков) и сделал семь результативных передач.

Впрочем, на фоне некоторых тунисских баскетболистов Антон с Александром, надо признать, казались едва ли не юношами. К примеру, почти полчаса сыграл против россиян 44-летний (!) форвард Радуен Слимен, еще целому ряду игроков было сильно за тридцать. Кстати, в Москву прибыли сразу семь действующих чемпионов Африки, включая MVP того турнира 2021 года Макрама Бен Ромдана, а десять игроков выступали в отборочных играх к Афробаскету-2025. Отметим, что Тунис выиграл два последних чемпионата Африки, поскольку завоевывал золото и в 2017-м.

Хэппи-энд после ужасного отрезка

Ход игры показал, что сверхопытные тунисцы ни в чем не уступают сборной России, а в каких-то аспектах ее превосходят. К примеру, у нашей команды очень плохо шли броски из-за дуги — в итоге россияне попали только семь раз из 31 попытки, что составляет скромные 22 процента.

Со стройностью атак также возникали сложности, поэтому счет 13:18 в начале второй четверти отражал ситуацию на площадке. Правда, затем россияне совершили рывок 11:0 и ушли на большой перерыв с лидерством в счете «+5». Однако в концовке третьей четверти растеряли преимущество. Четвертую десятиминутку команды начали при равном счете. Но россияне быстро отпустили соперника на девять очков, не реализовав за четыре минуты ни одной атаки. А общий счет провального отрезка, начавшегося еще в третьей четверти, был 0:14! Президент РФБ Андрей Кириленко после игры заметил, что столь ужасного отрезка в исполнении нашей команды прежде не видел.

Главный тренер сборной России Зоран Лукич. Фото Федор Успенский, «СЭ»

К счастью, создав себе очень большие трудности, российская сборная сумела-таки их преодолеть. Вовремя забил треху Андрей Лопатин, активизировался Александр Щербенев, не дрогнул на линии штрафных Астапкович. А в овертайме подуставших тунисских ветеранов удалось-таки дожать в основном усилиями в атаке Щербенева и Астапковича к радости собравшихся в «Баскет Холле» болельщиков. «Мне кажется, что ожидания, и реальность совпали. Это именно то, что нам нужно было, поскольку нам хотелось увидеть сборную в боевом составе, когда играешь с соперником, который с тобой находится на равных», — порадовался и Кириленко. Свой второй и заключительный матч на турнире россияне проведут 24 ноября с Ливией — также достаточно непростым соперником.