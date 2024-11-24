Это не Бруней. Сборная России показала свою готовность к квалификации

Обыграли чемпиона двух последних Афробаскетов и подарили праздник искушенным болельщикам.

Кубок Дружбы

Россия — Ливия — 108:60 (23:20, 28:13, 29:14, 28:13)

Россия: Астапкович (16), Щербенев (15+6 передач), Ганькевич (13+7 подборов), Петенев (12), Лопатин (11+8 подборов), Емченко (11+5 подборов+5 передач), Мартюк (10+10 подборов), Ермаков (10), Хоменко (7), Свинин (2), Беленицкий (1), Герасимов (0).

Ливия: Бадруш (24+5 передач), Хамад (11).

Сборная России выиграла «Кубок Дружбы. Россия — Африка», победив в овертайме Тунис и разгромив Ливию. Надо признать, что игра против Туниса оставила двоякое впечатление. Более того, наша команда была в одном владении от поражения, что по футбольным меркам выглядело бы совсем недопустимо. Немного волнительно было и после первой четверти против Ливии, которую еле-еле выиграли со счетом 23:20. Говорит ли это об определенной слабости сборной Лукича? Безусловно. Команда провела пару тренировок в тейпах и пару игр с листа. Говорит ли этот турнир о том, что наши баскетболисты не нуждаются в игроках, которые не приняли участие в турнире? Ни в коем случае. Сам Зоран Лукич отмечал, что «нет игроков, которые не хотят играть за сборную». Это надо четко понимать. Что говорит этот турнир? В сухом остатке можно вывести, что у нас очень боевитый (не будем писать «боеспособный») коллектив.

Главный тренер сборной России Зоран Лукич. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Медицинское любовное письмо

Зоран Лукич вызывал на сбор четверых молодых игроков, но в деле проверили только Илью Ермакова и Льва Свинина. «Честно скажу, это был сбор не для молодых, — отметил «СЭ» главный тренер Зоран Лукич. — Было не так много времени, чтобы привыкнуть к нашей системе, практически с листа сыграв против двух серьезных сборных. Ермаков в большом порядке? Надеюсь, что он получил важный опыт и это поможет ему в текущем сезоне».

17-летний Ермаков — самый молодой игрок этого созыва. В матче с Ливией Зоран выпустил разыгрывающего в конце второй четверти, и он тут же заработал три штрафных броска, которые уверенно реализовал. Всего за 12 минут на паркете наш юниор набрал 10 очков, сделал 3 подбора и 2 передачи. 18-летний Свинин за почти восемь минут набрал 2 очка и 2 передачи.

Самые же опытные ребята в этом составе — Антон Астапкович и Александр Ганькевич — на двоих набрали 32 очка с Тунисом и 29 с Ливией. Поэтому заслуженно вошли в число лучших игроков турнира. Ганькевич — в символическую пятерку «Кубка Дружбы», Астапкович был признан MVP турнира.

«Они дали очень много этому составу, вселили в ребят уверенность, — подчеркнул Лукич. — Хотя оба не являются лидерами в своих клубах. И это наша общая проблема. У нас очень мало игроков, которые определяют результат в своих командах Лиги ВТБ. Понятно, что у всех свои задачи, и не мне говорить клубам, кому давать много игрового времени, а кому нет. Но важно понимать эту ситуацию».

Отметим, что в расширенном списке национальной команды был и еще один игрок 30+ - капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин. Однако в список 18 он не попал. «Дима Кулагин? Мы получили медицинское любовное письмо из Казани, что у него есть проблемы со здоровьем. На этом поставили точку».

Россия обыграла Ливию (108:60) 24 ноября. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Болельщики на высоте

Также Зоран много рассуждал про конкуренцию в составе. На каждую позицию, наверное, кроме пятого номера, у нас хватает кандидатов. «Всеволод Ищенко был в списках, но я решил в этот раз проверить других игроков задней линии. Опять же, надеюсь, с ним увидимся в феврале. Паша Исмаилов? Схожая ситуация. На этой позиции в этот раз были Беленицкий, Астапкович, Петенев. Я даже не стал брать Чадова, так как он испытывает проблемы с коленом. Пошли навстречу «Пари НН», чтобы он использовал это время для того, чтобы залечить травму. А вот Лопатина, наоборот, хотелось вызвать, так как он играет не так много, как в прошлом сезоне. Поиграть, почувствовать себя в другой роли. У нас достаточно игроков на каждую позицию, и всех перспективных я обязательно «прощупаю» на сборах».

Когда бы ни были следующие сборы (предварительно объявлено, что они пройдут в феврале), ситуация в европейском баскетболе становится все более интересной. Игры квалификации к чемпионату Европы показали, что нет лидера на данный момент, точнее сказать, записные фавориты свои игры проиграть могут любому сопернику (как это сделали Словения, Германия и почти сделала Испания). Готовы ли мы после снежочка в четверг сыграть в любой квалификации? Еще как готовы.

Еще нет смысла лишний раз повторять, что мы соскучились по баскетбольным праздникам. Если вынести Пермь за скобки, где любой матч — праздник, то давно Москва не встречала сборные такой атмосферой. 2700 зрителей явно отработали за все 5000 мест «Баскет Холла». Близкие нам Тунис и Ливия оценили вступительную часть в стиле a la russe, столь редко встречаемую в последнее время. И это не для красного словца, а это именно гостеприимство, которым мы встречаем гостей «Кубка Дружбы».

Сборная России выиграла «Кубок Дружбы. Россия — Африка». Фото Федор Успенский, «СЭ»

Мощные барабаны над одним сектором, световые пушки за кольцами, подарочные футболки в паузах, зона активностей в фойе. Специальный сектор для маломобильных граждан был одет в майки сирийцев. «Касиюнские орлы» не могли не заметить, пожалуй, самых дорогих фанатов и провели предматчевую фотосессию.

Турнир, конечно, не шел в рейтинговый зачет ФИБА, но не это сейчас самое главное. Главное — все флаги в гости к нам. Сборная готова.