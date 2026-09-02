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В баскетболе сняли санкции с игроков и судей, но не с команд. Как это вообще возможно?

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Фото Федор Успенский, «СЭ»
В чем смысл странного решения Международной федерации ФИБА.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила о частичном снятии политических санкций с России и Белоруссии. Это хорошая новость на фоне того, что многие спортивные структуры поддержали рекомендации МОК по отмене ограничений, в том числе в командных дисциплинах. Нюанс в том, что решение ФИБА пока касается только игроков, тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц, но не команд и сборных. Так что мы имеем дело не просто с компромиссом, но с потрясающей казуистикой. С одной стороны персональные права спортсменов вроде как защищены, с другой — мы по-прежнему остаемся за железным занавесом, а международные чиновники избегают скандалов, которые могут устроить проукраинские активисты и западные медиа.

Хороший пас?

Как утверждает официальный релиз ФИБА, в классическом баскетболе и баскетболе 3?3 отдельные игроки из России и Белоруссии отныне могут беспрепятственно участвовать в соревнованиях, а официальные лица — назначаться на турниры под эгидой федерации. Решение вступает в силу немедленно. При этом вопрос возвращения российских и белорусских сборных пока остается открытым. «ФИБА намерена сотрудничать с МОК и другими организациями для решения логистических вопросов и вопросов безопасности, связанных с возможной реинтеграцией команд. Окончательные решения по участию сборных России и Белоруссии в международных соревнованиях планируется принять на заседании Центрального совета ФИБА в декабре 2026 года», — говорится в документе.

Несмотря на очевидную странность индивидуального допуска игроков в командных видах спорта (российским баскетболистам и раньше никто не запрещал выступать за иностранные клубы), наши официальные лица приветствовали новую позицию ФИБА. Объяснение здесь простое: допуск судей и официальных лиц после паузы в четыре с половиной года — это лучше, чем тотальный бан всех подряд. И главное: в Москве, вероятно, рассчитывают, что нынешнее частичное снятие санкций — это пробный шаг, который в декабре приведет к окончательному отказу от ограничений. С учетом того, что в «классике» мы уже точно пролетаем мимо олимпийского цикла, потерпеть еще три-четыре месяца — не великая проблема, особенно ради большого дела.

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«Приветствую решение Исполнительного комитета Международной федерации баскетбола о снятии ограничений с наших и белорусских игроков, тренеров и судей в классическом баскетболе и баскетболе 3x3, — говорится в заявлении министра спорта России и главы ОКР Михаила Дегтярев. — Очередной трек в имплементации июльского решения Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов к международным стартам под государственным флагом и с гимном. Хороший пас для тех федераций, которые еще не приняли аналогичного решения!»

«Конечно, это важная для нас новость, — с россиян сняты индивидуальные ограничения, — отметил в интервью «СЭ» глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. — В мировом баскетболе достаточно активно идут переговоры о возвращении России в принципе. Заявление ФИБА показывает, что процесс идет, но в то же время видны проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Это логистика и визовые вопросы. Также нельзя забывать о безопасности участия в турнирах. Я прекрасно понимаю, что ФИБА делает абсолютно правильное решение, когда вместе с МОК и с Ассоциацией летних видов спорта собираются вместе сесть за стол переговоров и найти оптимальное решение именно по возвращению национальных сборных. На сегодняшний день, конечно же, очень здорово, что сняты все индивидуальные ограничения с игроков, тренеров, судей, комиссаров в классическом баскетболе и баскетболе 3х3. Сейчас у наших спортсменов и судей индивидуально нет никаких запретов. Они могут играть и судить в любых турнирах календаря ФИБА. Пока что до сих пор остаются ограничения только на национальные сборные».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чудеса дипломатии

Говоря о последствиях нового решения ФИБА, надо помнить, что Международная федерация — это далеко не весь баскетбол. Есть североамериканские лиги (НБА, NCAA и другие) и европейские коммерческие клубные турниры(Евролига, Еврокубок), которые не подчиняются решениям ФИБА. В них баскетболисты из России и раньше выступали без ограничений. А потенциальный допуск по линии Международной федерации (если он случится в декабре) не будет автоматически означать, например, нашего возвращения в Евролигу. Этот вопрос будет решаться отдельно на фоне возможного противодействия участников турнира из недружественных стран.

Интересно, что и руководство Евролиги, и континентальная федерация ФИБА-Европа все время действия антироссийских санкций продолжали допускать команды и сборные из Израиля. Несмотря на очевидные проблемы с безопасностью, связанные с этими коллективами. Израильские клубы уже несколько лет проводят домашние матчи в других странах, однако россиянам и белорусам в такой опции отказывают, даже в нейтральном статусе. Не смущают ФИБА и отдельные инциденты в матчах сборных Израиля, которые можно трактовать как «покушение на целостность спорта». А вот в отношении России до недавнего времени действовали почти полноформатные санкции, несмотря на рекомендации МОК и опыт снятия ограничений в других командных видах спорта (волейбол, гандбол, водное поло).

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В апреле этого года, через четыре месяца после выхода рекомендаций МОК по отмене дискриминации в юниорских соревнованиях, ФИБА частично сняла бан с российских и белорусских молодежных сборных 3х3 среди игроков не старше 21 года. Мужская и женская сборные России после этого стали победителями своих конференций в юниорской Лиге наций, однако перспективы их участия в финальном турнире пока туманны, не говоря уже о возвращении взрослых сборных. Даже если в декабре будет принято положительное решение, процесс возвращения на чемпионаты мира, Европы и Олимпиады может затянуться на годы из-за продолжительных отборочных циклов. В клубные турниры ФИБА сезона-2026/27 (как и в Евролигу) мы уже не попадаем точно. Но это было понятно уже давно.

В целом решение ФИБА, конечно, шаг вперед по сравнению с тем, что было. Но это очень небольшое и очень формальное продвижение. Несомненно только то, что баскетбольные чиновники внесли новый вклад в санкционную казуистику, которая позволяет проскочить между двух огней, избежав и конфликта с МОК, и критики в западных СМИ. Мы уже видели систему выступления без флага в нейтральном статусе, схему частичного снятия санкций на отдельных турнирах, а теперь перед нами индивидуальный допуск в командном виде спорта. Какие еще примеры изворотливости и чудеса дипломатии подарит истории нашего спорта нынешняя геополитическая ситуация?

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Сборная России по баскетболу
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