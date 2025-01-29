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29 января, 23:00

«Люблю борщ, но с сырниками ничто не сравнится». Звезда сборной Словении — о Дончиче, Косу и уровне премьер-лиги

Словенка Лисец считает, что УГМК боролся бы за победу в Евролиге
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард УГМК Ева Лисец
Ева Лисец.
Фото БК УГМК
Центровая БК УГМК Ева Лисец считает, что нынешним составом клуб из Екатеринбурга боролся бы за победу в Евролиге.

На этой неделе в Екатеринбурге пройдет «Финал четырех» Fonbet Кубка России по баскетболу (30 января-1 февраля). Фаворитом финальной части является действующие обладатели трофея и хозяева паркета БК УГМК. Незадолго до решающих матчей «СЭ» поговорил с одним из лучших игроков «лисиц» и всей премьер-лиги Евой Лисец.

Дончич входит в число самых уважаемых словенцев

— Не могли бы вы произнести свою фамилию еще раз, чтобы правильно ее использовать? Все-таки в русском произношении встречаются разные варианты.

— Да. (Смеется.) Во-первых, имя Ива, а не Ева. Словенский язык хоть и является славянским, имеет свою специфику произношения гласных в ударном положении (сама баскетболистка произносит свое имя больше как Ива или Иева, однако во всех российских документах указано Ева. — Прим. «СЭ»).

— А фамилию как только не писали.

— Л — И — С — Е — Ц. Только так.

— Договорились. На пути к решающему матчу «Финала четырех» Кубка России у вас будет игра против МБА-МГУСиТ. Как оцениваете соперника в этом сезоне?

— Соперник непростой. У них хорошая молодежь, отличный тренер. Тот факт, что они регулярно оказываются в четверке по итогам сезона, говорит о системном подходе к чемпионату. Просто нам не будет. Домашняя игра была хорошим тестом для нас, но в полуфинале Кубка все может быть иначе.

— Кто наиболее опасен в московской команде?

— Их преимущество в том, что почти каждый игрок может в нужный момент принести очки. Конечно, лидером была Мария Крымова, но она получила травму. Думаю, что они перестроятся по причине отсутствия Маши.

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— Какой бы прогноз вы сделали по поводу первого полуфинала — курское «Динамо» против «Ники»?

— Не знаю, что и сказать. В их паре все будет зависеть от предыгровой подготовки, от того, в какой форме они подойдут к этой встрече.

— На прошлой неделе мы говорили с Киярой Линскенс и с Анастасией Логуновой. Они также считают, что предугадать победителя практически невозможно.

— Вероятно, что это лотерея.

— Я вспоминаю 2017 год, когда всей страной мы смотрели мужской Евробаскет, где победила Словения, а наша команда заняла четвертое место. Можно ли сказать, что тот успех сделал баскетбол спортом №1 в вашей стране?

— Не будем забывать, что баскетбол в Словении всегда был топ-2 или даже вторым видом спорта после футбола. Победа на ЧЕ-2017 и наличие Луки Дончича привлекло еще больше фанатов. И, конечно, престижа словенскому баскетболу. Точно скажу, что количество детей, занимающихся баскетболом, стало значительно больше.

— Дончич для Словении — супергерой?

— Он точно входит в число самых известных и уважаемых словенцев.

Форвард УГМК Ева Лисец
Фото БК УГМК

УГМК может претендовать на «Финал четырех» Евролиги

— Помните то время, когда вы впервые оказались в России?

— Я играла во Франции той зимой, а в январе уже получила предложение из Курска. Всегда мечтала играть в России, так как «Динамо» и БК УГМК считались топ-клубами в Европе. Были фаворитами каждого сезона Евролиги.

— После Курска вы переехали в Сыктывкар.

— Мне хотелось немного сменить обстановку. Предложение от «Ники» было хорошим, поэтому я перешла. Провела там почти два с половиной года. Это был своеобразный вызов для меня, потому что «Ника» никогда не играла в финале. Выход в решающую серию за титул чемпионов России в прошлом сезоне в составе «рысей» я воспринимаю как предмет гордости. Это же был и лучший результат в истории команды.

Самое интересное в той истории, что нас никто вообще не рассматривал как серьезного противника. Регулярный чемпионат мы закончили на шестом месте, а играли в финале.

— Была новость, что Анастасия Олаири Косу будет выставлять свою кандидатуру на драфт WNBA. Вы с ней играете в одной команде, видите ее работу и игру со стороны. Как оцениваете ее шансы?

— Олаири — прекрасный игрок, несмотря на то что она достаточно юна по баскетбольным меркам. Ее умения и тело давно готовы для взрослого баскетбола. Да, ей есть над чем работать, но она никогда не отлынивает от саморазвития. Мне кажется, что у нее очень хорошие шансы и быть выбранной, и хорошо себя проявить в США.

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— Кого бы вы лично выделили в российском чемпионате?

— Мой любимый игрок — Мария Клюндикова (Вадеева). По моему мнению, Маша — один из лучших игроков в мире. Она невероятная баскетболистка! Ее талант просто покоряет.

— Давайте представим, что российские клубы допустят до участия в европейских турнирах. Как думаете, сможем ли мы противостоять соперникам на достойном уровне?

— Честно говоря, я почти перестала следить за европейскими турнирами, с тех пор как играю в России. Тем не менее мы с партнерами по команде обсуждаем эти вопросы. Мне кажется, что нынешний состав БК УГМК может претендовать на «Финал четырех» Евролиги.

— Как вы оцените уровень премьер-лиги в этом сезоне?

— С того момента, когда российские команды перестали играть в европейских, видна определенная тенденция. Команды заметно подравнялись в играх между собой. Российские игроки получили возможность себя реализовать. Опять же, если говорить о прошлом сезоне, то кто мог подумать, что «Ника» дойдет до финала? В этом году тоже ничего неясно с призовыми местами. Но грустно, что российские команды не играют в Евролиге и в Еврокубке.

Форвард УГМК Ева Лисец
Фото БК УГМК

Удалось объяснить родителям, что в России безопасно

— УГМК — третья команда, за которую вы выступаете в России. Линскенс также, можно сказать, долгожитель в российском баскетболе. Она сказала, что никакого давления со стороны ей не приходилось испытывать. Были ли у вас сложности с этим аспектом?

— Люди часто спрашивали меня: «Почему ты играешь в России?» Но не более того. Никакого давления или осуждения не было. Изначально моя семья переживала в плане безопасности: «Ты должна уехать, не надо там оставаться». Однако мне удалось объяснить им, что в России безопасно. Затем они сами в этом убедились, погостив у меня. После этого подобных вопросов не возникало. Ко мне даже друзья приезжали в этом сезоне.

— Словенский принадлежит к славянской группе языков, но все-таки заметно отличается. Как ваши познания в русском?

— Все лучше и лучше. Я могу коммуницировать с окружающими меня людьми. Например, когда иду в ресторан. Понятно, что это не беглый разговор. Беру уроки русского.

— Скажите, пожалуйста, что-нибудь на русском?

— Я не знаю... я могу много сказать — и не только о баскетболе (без запинки сказала по-русски Ива).

— Прекрасный русский с легким балканским акцентом!

— Спасибо.

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— Какие другие языки вы знаете?

— Словенский, сербский, английский, итальянский, хорошо понимаю французский.

— Екатеринбургские фанаты действительно обладают особенной энергией?

— Наш зал практически всегда полный. Мне действительно приятно играть в такой атмосфере. Кто играл при полных трибунах, тот меня поймет.

— УГМК настроен на победу во всех турнирах?

— Конечно! Я бы иначе сказала. Нет причин, почему мы не должны побеждать. У нас прекрасная команда с игроками топ-уровня.

— Поражению УГМК от «Енисея» с рекордной разницей удивились все любители баскетбола. Что случилось в тот день?

— Это спорт. Мы не роботы, это был просто плохой день для нас. Процент точности бросков был значительно ниже привычного. Тут не может быть оправданий, но такое случается.

Форвард УГМК Ева Лисец (№38)
Фото БК УГМК

— Как насчет русской кухни? Есть ли предпочтения?

— Конечно, я люблю борщ. Но с сырниками ничто не может сравниться! Просто обожаю их!

— А вы любите готовить?

— Я? Готовить? Я ненавижу готовить! Это была моя боязнь, когда я ехала играть в Россию. Мне казалось, что с этим будут проблемы. В Италии, например, в ресторанах еда была великолепной. По приезде в Россию я поняла, что все опасения были напрасны. В ресторанах потрясающая еда!

— Вас узнают в Екатеринбурге на улицах?

— Не думаю. Баскетбольные болельщики меня узнают, но не думаю, что все на улицах знают нас.

Баскетбол
БК УГМК
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