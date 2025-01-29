Словенка Лисец считает, что УГМК боролся бы за победу в Евролиге

Центровая БК УГМК Ева Лисец считает, что нынешним составом клуб из Екатеринбурга боролся бы за победу в Евролиге.

На этой неделе в Екатеринбурге пройдет «Финал четырех» Fonbet Кубка России по баскетболу (30 января-1 февраля). Фаворитом финальной части является действующие обладатели трофея и хозяева паркета БК УГМК. Незадолго до решающих матчей «СЭ» поговорил с одним из лучших игроков «лисиц» и всей премьер-лиги Евой Лисец.

Дончич входит в число самых уважаемых словенцев

— Не могли бы вы произнести свою фамилию еще раз, чтобы правильно ее использовать? Все-таки в русском произношении встречаются разные варианты.

— Да. (Смеется.) Во-первых, имя Ива, а не Ева. Словенский язык хоть и является славянским, имеет свою специфику произношения гласных в ударном положении (сама баскетболистка произносит свое имя больше как Ива или Иева, однако во всех российских документах указано Ева. — Прим. «СЭ»).

— А фамилию как только не писали.

— Л — И — С — Е — Ц. Только так.

— Договорились. На пути к решающему матчу «Финала четырех» Кубка России у вас будет игра против МБА-МГУСиТ. Как оцениваете соперника в этом сезоне?

— Соперник непростой. У них хорошая молодежь, отличный тренер. Тот факт, что они регулярно оказываются в четверке по итогам сезона, говорит о системном подходе к чемпионату. Просто нам не будет. Домашняя игра была хорошим тестом для нас, но в полуфинале Кубка все может быть иначе.

— Кто наиболее опасен в московской команде?

— Их преимущество в том, что почти каждый игрок может в нужный момент принести очки. Конечно, лидером была Мария Крымова, но она получила травму. Думаю, что они перестроятся по причине отсутствия Маши.

— Какой бы прогноз вы сделали по поводу первого полуфинала — курское «Динамо» против «Ники»?

— Не знаю, что и сказать. В их паре все будет зависеть от предыгровой подготовки, от того, в какой форме они подойдут к этой встрече.

— На прошлой неделе мы говорили с Киярой Линскенс и с Анастасией Логуновой. Они также считают, что предугадать победителя практически невозможно.

— Вероятно, что это лотерея.

— Я вспоминаю 2017 год, когда всей страной мы смотрели мужской Евробаскет, где победила Словения, а наша команда заняла четвертое место. Можно ли сказать, что тот успех сделал баскетбол спортом №1 в вашей стране?

— Не будем забывать, что баскетбол в Словении всегда был топ-2 или даже вторым видом спорта после футбола. Победа на ЧЕ-2017 и наличие Луки Дончича привлекло еще больше фанатов. И, конечно, престижа словенскому баскетболу. Точно скажу, что количество детей, занимающихся баскетболом, стало значительно больше.

— Дончич для Словении — супергерой?

— Он точно входит в число самых известных и уважаемых словенцев.

Фото БК УГМК

УГМК может претендовать на «Финал четырех» Евролиги

— Помните то время, когда вы впервые оказались в России?

— Я играла во Франции той зимой, а в январе уже получила предложение из Курска. Всегда мечтала играть в России, так как «Динамо» и БК УГМК считались топ-клубами в Европе. Были фаворитами каждого сезона Евролиги.

— После Курска вы переехали в Сыктывкар.

— Мне хотелось немного сменить обстановку. Предложение от «Ники» было хорошим, поэтому я перешла. Провела там почти два с половиной года. Это был своеобразный вызов для меня, потому что «Ника» никогда не играла в финале. Выход в решающую серию за титул чемпионов России в прошлом сезоне в составе «рысей» я воспринимаю как предмет гордости. Это же был и лучший результат в истории команды.

Самое интересное в той истории, что нас никто вообще не рассматривал как серьезного противника. Регулярный чемпионат мы закончили на шестом месте, а играли в финале.

— Была новость, что Анастасия Олаири Косу будет выставлять свою кандидатуру на драфт WNBA. Вы с ней играете в одной команде, видите ее работу и игру со стороны. Как оцениваете ее шансы?

— Олаири — прекрасный игрок, несмотря на то что она достаточно юна по баскетбольным меркам. Ее умения и тело давно готовы для взрослого баскетбола. Да, ей есть над чем работать, но она никогда не отлынивает от саморазвития. Мне кажется, что у нее очень хорошие шансы и быть выбранной, и хорошо себя проявить в США.

— Кого бы вы лично выделили в российском чемпионате?

— Мой любимый игрок — Мария Клюндикова (Вадеева). По моему мнению, Маша — один из лучших игроков в мире. Она невероятная баскетболистка! Ее талант просто покоряет.

— Давайте представим, что российские клубы допустят до участия в европейских турнирах. Как думаете, сможем ли мы противостоять соперникам на достойном уровне?

— Честно говоря, я почти перестала следить за европейскими турнирами, с тех пор как играю в России. Тем не менее мы с партнерами по команде обсуждаем эти вопросы. Мне кажется, что нынешний состав БК УГМК может претендовать на «Финал четырех» Евролиги.

— Как вы оцените уровень премьер-лиги в этом сезоне?

— С того момента, когда российские команды перестали играть в европейских, видна определенная тенденция. Команды заметно подравнялись в играх между собой. Российские игроки получили возможность себя реализовать. Опять же, если говорить о прошлом сезоне, то кто мог подумать, что «Ника» дойдет до финала? В этом году тоже ничего неясно с призовыми местами. Но грустно, что российские команды не играют в Евролиге и в Еврокубке.

Фото БК УГМК

Удалось объяснить родителям, что в России безопасно

— УГМК — третья команда, за которую вы выступаете в России. Линскенс также, можно сказать, долгожитель в российском баскетболе. Она сказала, что никакого давления со стороны ей не приходилось испытывать. Были ли у вас сложности с этим аспектом?

— Люди часто спрашивали меня: «Почему ты играешь в России?» Но не более того. Никакого давления или осуждения не было. Изначально моя семья переживала в плане безопасности: «Ты должна уехать, не надо там оставаться». Однако мне удалось объяснить им, что в России безопасно. Затем они сами в этом убедились, погостив у меня. После этого подобных вопросов не возникало. Ко мне даже друзья приезжали в этом сезоне.

— Словенский принадлежит к славянской группе языков, но все-таки заметно отличается. Как ваши познания в русском?

— Все лучше и лучше. Я могу коммуницировать с окружающими меня людьми. Например, когда иду в ресторан. Понятно, что это не беглый разговор. Беру уроки русского.

— Скажите, пожалуйста, что-нибудь на русском?

— Я не знаю... я могу много сказать — и не только о баскетболе (без запинки сказала по-русски Ива).

— Прекрасный русский с легким балканским акцентом!

— Спасибо.

— Какие другие языки вы знаете?

— Словенский, сербский, английский, итальянский, хорошо понимаю французский.

— Екатеринбургские фанаты действительно обладают особенной энергией?

— Наш зал практически всегда полный. Мне действительно приятно играть в такой атмосфере. Кто играл при полных трибунах, тот меня поймет.

— УГМК настроен на победу во всех турнирах?

— Конечно! Я бы иначе сказала. Нет причин, почему мы не должны побеждать. У нас прекрасная команда с игроками топ-уровня.

— Поражению УГМК от «Енисея» с рекордной разницей удивились все любители баскетбола. Что случилось в тот день?

— Это спорт. Мы не роботы, это был просто плохой день для нас. Процент точности бросков был значительно ниже привычного. Тут не может быть оправданий, но такое случается.

Фото БК УГМК

— Как насчет русской кухни? Есть ли предпочтения?

— Конечно, я люблю борщ. Но с сырниками ничто не может сравниться! Просто обожаю их!

— А вы любите готовить?

— Я? Готовить? Я ненавижу готовить! Это была моя боязнь, когда я ехала играть в Россию. Мне казалось, что с этим будут проблемы. В Италии, например, в ресторанах еда была великолепной. По приезде в Россию я поняла, что все опасения были напрасны. В ресторанах потрясающая еда!

— Вас узнают в Екатеринбурге на улицах?

— Не думаю. Баскетбольные болельщики меня узнают, но не думаю, что все на улицах знают нас.