Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет

MVP Суперкубка Анастасия Олаири Косу может не затеряться за океаном.

В середине апреля 2025 года состоится процедура драфта в женской НБА. Впервые за семь лет в мероприятии может поучаствовать российская баскетболистка. Речь про форварда БК УГМК Анастасию Олаири Косу. «Анастасия обдумывает идею выставить свою кандидатуру на драфт WNBA, — сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией. — Решение будет принято в ближайшие две недели».

На пороге 20-летия

Баскетболистки могут выставить свои кандидатуры для того, чтобы команды WNBA получили приоритетные права на подписание контракта. Сам факт «выставления кандидатуры на драфт» в WNBA является чисто формальным. Любая баскетболистка, рожденная за пределами США и не имеющая гражданства этой страны и не игравшая в американской студенческой лиге, по истечении 20-летнего возраста является свободным агентом. В этом случае трудовой договор с ней может подписать любая команда WNBA (в такой ситуации была экс-капитан сборной России Евгения Белякова, отыгравшая два сезона за «Лос-Анджелес Спаркс», не будучи выбранной на драфте). Драфт WNBA — это способ привлечь к себе внимание команд не только в США, но и во всем мире, так что пиар можно сделать хороший, особенно в отсутствие международных турниров для российской сборной.

Кто из россиянок имеет шансы попасть в WNBA? Если брать формальные показатели (возраст и игровые показатели в Премьер-лиге), то наиболее предпочтительными выглядят шансы Анастасии Олаири Косу, которой 20 лет исполнится 21 апреля (хотя мы бы хотели, чтобы наших девчонок было побольше).

В прошлом сезоне 19-летняя Косу стала лучшей в Премьер-лиге по «плюс/минус», третьей по точности средних бросков, а также вошла в символическую пятерку регулярки. «Самое важное, что у Анастасии есть талант и желание постоянно работать над собой, — рассказывал «Известиям» по итогам сезона-2023/24 главный тренер БК УГМК Дмитрий Донсков. — Это залог успеха, потому что на одном таланте далеко не уедешь. Думаю, в ближайшем будущем Косу станет топ-игроком. Пока есть нюансы по атаке, особенно в действиях в трехсекундной зоне, но она понимает свои минусы, пытается их нивелировать. Тут я хотел бы сказать спасибо менеджменту клуба во главе с Максимом Рябковым, которые смогли подписать Анастасию из Курска. Очень доволен, что именно в наших рядах находится самый прогрессирующий российский игрок».

Фото БК УГМК

Вслед за Клюндиковой?

В стартовавшем чемпионате-2024/25 Косу уже была признана MVP матча за Суперкубок в Сыктывкаре. В регулярке Премьер-лиги Анастасия — пятый снайпер клуба из Екатеринбурга (9,5 очка). Больше в среднем за матч набирают только Мария Клюндикова (9,9), Жосселина Майга (10,1), Йована Ногич (12,0) и Александрия Бентли (12,8). По эффективности Олаири лучшая в БК УГМК (14,5 балла).

«С переходом в БК УГМК я чувствую значительный прогресс в моей игре. На паркете у меня есть игровое время, которым я очень дорожу, и всегда присутствует желание выложиться на свой максимум. В моем профессиональном развитии мне помогают тренеры по индивидуальной подготовке и реабилитолог, которые работают со мной на протяжении сезона и после него. Для того чтобы был прогресс, нужно упорно тренироваться и научиться правильно воспринимать критику», — рассказывала в интервью «СЭ» Косу.

После отстранения российских клубов от еврокубков Косу поступали предложения от клубов, выступающих в Евролиге. «Предложения от европейских клубов поступали, но для себя лично сделала выбор в пользу БК УГМК». Выступление же в WNBA можно совмещать с чемпионатом России. Календари турниров практически не пересекаются (сезон за океаном длится с мая по октябрь, поэтому многие баскетболистки совмещают игру в США и Европе).

Отметим, что последними выбранными на драфте россиянками были Мария Клюндикова (номер 11 в 2018 году) и Раиса Мусина (номер 21 в 2018 году). Первая провела два сезона в составе «Лос-Анджелес Спаркс». Вторая не доехала до «Финикс Меркури» из-за проблем с визой.