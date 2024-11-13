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«Я только вошла во вкус». Интервью главного таланта нашего женского баскетбола

Баскетболистка Косу рассказала, почему отказала клубам Евролиги
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Анастасия Олаири Косу.
Фото УГМК
Анастасия Олаири Косу — об отказе клубам Евролиги, словах Аршавина и любви к фотосессиям.

В прошлом сезоне 19-летняя Анастасия Олаири Косу стала лучшей в премьер-лиге по «плюс/минус», третьей по точности средних бросков, а также вошла в символическую пятерку регулярки. В стартовавшем чемпионате-2024/25 Косу уже была признана MVP матча за Суперкубок в Сыктывкаре. И это при том, что по уровню исполнителей женский чемпионат России по-прежнему входит в топ-3 лучших на континенте. В большом интервью для «СЭ» мы попросили Олаири прокомментировать главные хайлайты в ее карьере.

Если есть свободное время, то выберу просмотр баскетбольного матча

— Самое свежее. Вы стали MVP в матче за Суперкубок и сказали, что это хорошая мотивация на сезон. А что это дает в личном плане, не в командном?

— В первую очередь это стимул работать еще больше над моими баскетбольными навыками и дает мне уверенность в том, что я на правильном пути.

— Хватает ли вам нагрузки в премьер-лиге сейчас?

— Да, нагрузки достаточно. Чемпионат России очень хороший, команда подтягиваются, ищут варианты для усиления. РФБ на достойном уровне проводит игры регулярного чемпионата и плей-офф.

— Вы третий год выступаете за БК УГМК. Как проходит этот этап вашей карьеры? Что менялось сильнее всего?

— С переходом в БК УГМК я чувствую значительный прогресс в моей игре. На паркете у меня есть игровое время, которым я очень дорожу, и всегда присутствует желание выложиться на свой максимум.

— Могли бы поделиться какими-то секретами подготовки? Условно, вы приходите за час до тренировки, остаетесь еще на час после. Есть ли тренер по индивидуальной работе?

— В моем профессиональном развитии мне помогают тренеры по индивидуальной подготовке и реабилитолог, которые работают со мной на протяжении сезона и после него. Для того чтобы был прогресс, нужно упорно тренироваться и научиться правильно воспринимать критику.

— Вам всего 19 лет, но вы уже давно играете на высоком уровне. Назовите, пожалуйста, топ-5 игроков, с кем вы играли.

— Не хотела бы выделять кого-то. В команде, в которой играю на данный момент, все девчонки — профессионалы своего дела. С каждым из игроков мне нравится находиться на площадке и делать результат.

— Был ли какой-то игрок, который был для вас примером профессионализма, отношения к своей работе?

— В свой первый сезон в УГМК я играла с Евгенией Беляковой, на тот момент она являлась капитаном нашей команды. За свою долгую и интересную карьеру она выиграла немало титулов как в России, так и за рубежом. Евгения делилась своим опытом и давала очень много полезных советов как по игре, так и по правильной подготовке и восстановлению во время сезона.

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— Кстати, вы воспринимаете баскетбол как работу или это по-прежнему любимое увлечение?

— На данный момент баскетбол является для меня любимой работой. Сейчас это вызывает немного иные эмоции, нежели в раннем возрасте. Этот вид спорта поменял мое мировоззрение, и сейчас я стремлюсь становиться лучше с каждым днем.

— А что вам нравится помимо баскетбола?

— Мне нравится участвовать в личных фотосессиях в разных образах. Еще я люблю готовить для себя и своих близких.

— У вас хватает времени, чтобы совмещать спорт с учебой?

— Я учусь на заочном отделении по направлению «Юриспруденция», в таком формате мне удается совмещать учебу и работу. Кстати, школу я окончила с отличием, хотя тоже очень много тренировалась.

— Если есть свободное время, то вы посмотрите баскетбол или кино/сериал?

— В последнее время очень редко смотрю фильмы и сериалы. Если есть свободное время, то выберу просмотр баскетбольного матча.

— Топ-5 игроков в истории?

— Коби Брайант, Кендис Паркер, Диана Таурази, Леброн Джеймс, Сергей Белов.

— Кто для вас ролевая модель в баскетболе сейчас?

— У меня нет кумира в баскетбольном мире. Стараюсь брать себе на заметку лучшие навыки от разных профессиональных игроков.

Фото УГМК

Предложения от европейских клубов поступали, но я сделала выбор в пользу БК УГМК

— Следите ли вы за Евролигой? Как думаете, УГМК текущим составом мог бы претендовать на чемпионство?

— Да, я смотрю игры Евролиги, особенно очень интересно наблюдать за игроками, которые играли в российском чемпионате. По поводу чемпионства УГМК в Евролиге — на сегодняшний день сложно что-то прогнозировать. Мы очень давно не играли на международных соревнованиях, поэтому затрудняюсь ответить на этот вопрос.

— После введения санкций поступали ли вам предложения от клубов Евролиги?

— Предложения от европейских клубов поступали, но для себя лично сделала выбор в пользу БК УГМК.

— Смотрели ли матчи в завершившемся сезоне WNBA?

— Когда есть свободное время, с удовольствием смотрю игры WNBA. Совсем недавно закончился чемпионат 2024 года, игры плей-офф были очень зрелищными и интересными.

— Как в целом относитесь к тому, что везде говорят, что вы главный талант поколения с 2019 года, когда вас признали MVP кадетского чемпионата Европы?

— Я добилась хороших результатов в юношеском баскетболе и заслуженно получила награду MVP. Сейчас поставила себе цель достигнуть этого уже на более высоком уровне.

Для меня важно расти и развиваться как профессиональному спортсмену. Не хочу останавливаться на достигнутых результатах.

— Тогда в Северной Македонии в финале с Литвой вы оформили дабл-дабл (27+14), в том числе выиграв дуэль у Юсте Йоците. Следите за тем, как развивается ее карьера?

— После кадетского ЧЕ была рада ее дебюту в основной сборной и АСВЕЛ.

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— В августе 2023-го вы играли в баскетбол 3х3 на Играх стран СНГ в Белоруссии. Как вам этот опыт?

— Мне нравится баскетбол 3x3, игра очень зрелищная и динамичная. Уровень контакта выше, чем в классическом баскетболе. Здесь можно проявить все свои индивидуальные качества и получать большое удовольствие от игры.

— Расскажите про своих первых тренеров Сергея и Наталью Хоменчуков. В чем была их фишка?

— Наталья Юрьевна и Сергей Васильевич Хоменчуки — мои первые тренеры, я им очень благодарна за огромный вклад в мое развитие. Они привили мне любовь к баскетболу и раскрыли мои лидерские качества.

— Могли бы назвать тренеров, которые больше всего помогли вам в профессиональном становлении?

— После спортшколы моим следующим тренером был Момир Тасич, он ввел меня в профессиональный баскетбол. Он большой специалист в юношеском баскетболе, с огромным опытом работы. Под его руководством за два с половиной года с 13 лет я дошла до премьер-лиги и дебютировала в составе курского «Динамо».

— Вы много раз говорили, что с самого детства тренировались с игроками на несколько лет старше вас. Это было непросто? Сталкивались с какими-то грубостями или, наоборот, все относились к вам с пониманием, помогали?

— Я всегда тянулась за старшими игроками и старалась перенимать как можно больше опыта и индивидуальных фишек у них. Многие девчонки помогали мне и давали нужные советы.

— Вы стали заниматься баскетболом с пяти лет. Как думаете, не рано ли? Нет такого, что к 19 вы уже начали уставать от баскетбола?

— Я только вошла во вкус (смеется).

Фото УГМК

Мне жаль, что болельщики «Динамо» так отреагировали на мой переход

— В возрасте 15 лет 7 месяцев 14 дней случился ваш дебют в Евролиге. Что вы тогда чувствовали? Был ли мандраж?

— Мандража не было, было немного волнительно. Я предвкушала свой дебют с огромным интересом. Это было увлекательное время, меня приглашали на съемки, фотосессии, было много интервью, прямых эфиров с известными людьми.

— Тогда же у вас появился личный контракт с крупной немецкой компанией по производству спортивной одежды и обуви. Он сохранился?

— Предложение от немецкого бренда мне поступило после золота ЧЕ и очень мотивировало в тот момент. В настоящее время концерн ушел из России, поэтому я рассматриваю сотрудничество с разными брендами и готова к чему-то новому.

— Из-за коронавируса ФИБА отменила Кубок мира-2020 (для игроков не старше 17 лет), где сборная России считалась одним из фаворитов. До сих пор обидно за это?

— Конечно, было обидно, очень хотелось сыграть этот чемпионат, на тот момент наша сборная была в отличной форме. Мы могли бы бороться за медали.

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— Самый яркий матч за сборную России любого возраста.

— Для меня самым запоминающимся матчем стал финал ЧЕ-2019. Было много хороших игр за сборную, но тот матч с Литвой навсегда в моем сердце.

— Ваш переход из «Динамо» в УГМК многие восприняли очень болезненно. До сих пор свистят в Курске? Как вы к этому относитесь?

— Игроки переходят из клуба в клуб на протяжении всей карьеры, это более чем нормально. Болельщиков много, кто-то порадовался, а кто-то нет. Мне всегда приятно наблюдать, когда мы с командой приезжаем на игры в Видное. И «Спарта» на представлении матча всегда тепло приветствует своих воспитанниц.

— В момент перехода, отвечая на критику, вы сделали смелую запись в социальных сетях и начали ее с фразы Андрея Аршавина: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Не жалели об этом? Сейчас бы сделали точно так же?

— Только мне решать, что будет в моей жизни. Мне жаль, что болельщики «Динамо» так отреагировали, но пришло время двигаться дальше, и я приняла правильное решение для себя.

— Самое приятное, что для вас делали болельщики? Может быть, были какие-то неочевидные подарки?

— Очень приятно, когда маленькие фанаты дарят подарки, я это очень ценю. Особенно мне нравятся рисунки, поделки и мягкие игрушки, сделанные своими руками.

Фото УГМК

Настей меня называет только моя бабушка

— Вы рассказывали, что ваши родители познакомились в Испании, а затем переехали в Курск. Расскажите, чем они сейчас занимаются? Часто ли вы видитесь?

— Родители познакомились в Испании. Мама училась на переводчика, а папа заканчивал свою баскетбольную карьеру. Он играл во второй лиге во многих странах Европы. После заключения брака они много путешествовали, какое-то время даже жили в Нигерии. Именно тогда папе поступило предложение работать в России куратором иностранных студентов в престижных вузах Москвы и Курска. Родители приняли решение переехать в Россию, где я и родилась. К сожалению, мой папа рано ушел из жизни — когда мне было шесть лет. И с этого момента мама воспитывала меня одна и посвятила всю свою жизнь моему развитию, за что я ей бесконечно благодарна.

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— Могли бы вспомнить лучший совет, который вам дали родители?

— Главный девиз нашей семьи — «Человек — кузнец своего счастья». И мама всегда говорит мне: «Под лежачий камень вода не течет».

— Как вас называют родные — Настя или Олаири?

— Единственный человек, который называет меня Настей, — это моя бабушка.

Фото из личного архива

— Какое ваше самое раннее воспоминание о баскетболе?

— Мне было примерно четыре года, папа установил баскетбольное кольцо на даче, чтобы тренироваться в удовольствие в свободное время. Но меня очень заинтересовал баскетбольный мяч, и с того момента я целыми днями проводила почти все свое время с папой у баскетбольного кольца. На следующий год родители отдали меня заниматься в спортшколу.

— Что бы вы пожелали молодым игрокам, которые только начинают свой путь в большом баскетболе?

— Никогда не бойтесь совершать ошибки, это абсолютно нормально. Тянитесь за более старшими и опытными игроками, соблюдайте дисциплину во всем. И не забывайте, что баскетбол — это командный вид спорта, где важно находить взаимопонимание на паркете с игроками и тренерами.

Баскетбол
БК УГМК
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