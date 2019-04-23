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Зубков увел супругу солиста группы "Иванушки International". Но развода не будет

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Форвард "Химок" Андрей Зубков встречается с супругой солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова Мариной Банковой, информирует Super. Однако пара разводиться не будет. Об этом сообщил сам Григорьев-Апполонов в своем Инстаграме.

– Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно , разобраться каждый в себе и своём внутренним Я. Разводиться мы, конечно, не будем. Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение!Комментарии никто из нас давать не будет! – написал Григорьев-Апполонов.

По данным издания, Банкова вместе с двумя сыновьями переехала к 27-летнему форварду "Химок".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно , разобраться каждый в себе и своём внутренним Я. Разводиться мы, конечно, не будем. Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение!Комментарии никто из нас давать не будет!!! И не волнуйтесь плиз, у нас всё зашибись! Ибо моя семья-моя жизнь! #всеммир #мымудрые #любовьнержавеет #паникинет #ёнасос #шоубизкошмар

Публикация от Григорьев-Апполонов Андрей (@apollonov_ag)

 

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