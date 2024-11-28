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Сегодня, 14:50

Лукич о своей поездке в США: «Возможно, у Голдина, Лахина и Дячка будет желание поиграть в Европе»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич в интервью «СЭ» рассказал о своей командировки в США, где он общался с российскими игроками, выступающими в NCAA.

— Приоткройте детали вашей поездки в США.

— У всех ребят, с которыми я встречался в Штатах, отличный настрой. У нас есть группа игроков, находящихся в категории Senior. В том числе это Влад Голдин, Нестор Дячек и Виктор Лахин. То есть с окончанием этого учебного года они могут потихоньку подключаться к сборной. Академическое обучение не будет мешать. Все-таки это тонкий момент, особенно в текущей геополитической ситуации. Можно выехать из США и легко туда не вернуться. Шутить с этим точно не стоит.

Посмотрим, может, у них будет и желание поиграть в Европе. Думаю, спрос на этих ребят будет.

В целом моя поездка в США и разговоры с ребятами, надеюсь, были полезны для всех нас. Они должны понимать, что за ними следят не только СМИ, но и представители национальной команды. Радует, что у всех есть правильный подход к профессии и желание выступать за сборную России.

— Андрей Кириленко недавно говорил «СЭ», что у Голдина и Лахина есть хорошие шансы быть выбранными на драфте-2025. Согласны?

— Все баскетболисты мечтают об этом. У русских есть хорошее выражение: надежда умирает последней. Посмотрим, как пройдет этот сезон. После этого уже будет понятно, что реально, а что нет.

Главный тренер сборной России Зоран Лукич. «Егор Демин влюблен в баскетбол. Надеюсь, что все сложится так, как он задумал». Интервью с Лукичем

Сборная России по баскетболу
Зоран Лукич
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