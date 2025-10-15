15 октября 2025, 14:02

Лукич о ближайшем сборе: «Хотим посвятить эту неделю более глубокому изучению молодых игроков»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич в разговоре с «СЭ» объяснил отказ от поиска спарринг-партнеров на ближайщий сбор национальной команды, который пройдет с 24 ноября по 1 декабря в УТЦ «Новогорск».

«Дело в том, что больше половины молодых игроков впервые приедут в национальную сборную. Поэтому мы хотим посвятить эту неделю более глубокому изучению их возможностей. Хотим, чтобы они почувствовали наш тренировочный процесс, смогли освоиться в новой для себя среде. А вот уже в феврале следующего года и летом постарается организовать товарищеские матчи для национальной команды», — сказал Лукич «СЭ».

В расширенный список сборной попали 29 игроков — ни одному из них нет больше 22 лет.

