Зоран Лукич продолжит возглавлять сборную России по баскетболу до 2028 года

Член тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Сергей Елевич сообщил, что сербский специалист Зоран Лукич утвержден на пост главного тренера сборной России до 2028 года.

«Сейчас прошел тренерский совет. Лукича единогласно утвердили на пост главного тренера сборной России до 2028 года», — приводит «РИА Новости» слова Елевича.

Лукич возглавляет сборную России с 2021 года. В 2022 году серб получил российское гражданство.

Сборная России по баскетболу отстранена от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации баскетбола с марта 2022 года.