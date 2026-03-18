Лукич — о Дёмине: «Егор выразил огромное желание дебютировать в сборной»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич ответил на вопрос, может ли Егор Дёмин приехать на сборы национальной команды предстоящим летом.

«Конечно, сборная Россия рассчитывает на помощь Егора. Но есть много кусочков пазла, которые должны сложиться, чтобы мы увидели его в майке национальной команды. Я разговаривал с ним, и он выразил огромное желание дебютировать в команде. Но, повторюсь, для этого важно совпадение ряда моментов», — подчеркнул «СЭ» Лукич.

Ранее агент Дёмина Алексей Карванен отметил «СЭ», что разыгрывающий «Бруклина» приедет в сборную, если у команды будут официальные матчи, крупные официальные турниры летом.

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