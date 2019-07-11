Женскую сборную России возглавит российский тренер

После отставки Олафа Ланге женскую сборную России могут возглавить Элен Шакирова, Дмитрий Донсков или Александр Ковалев, сообщают "Известия". До конца июля Российская федерация баскетбола (РФБ) утвердит отставку Ланге, который не смог вывести команду в олимпийскую квалификацию. Сборная России заняла 8-е место на Евробаскете-2019 и пропустит уже вторые Олимпийские игры подряд.

– Минимальная задача – попадание в олимпийскую квалификацию – не выполнена. Поэтому естественно, что будут изменения, – пояснил президент РФБ Андрей Кириленко.