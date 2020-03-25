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Жена Новосельцева пригрозила обратиться к президенту, чтобы получить алименты

23:18
Катерина Кейру. Фото instagram.com
Катерина Кейру. Фото instagram.com

Бывшая баскетболистка Катерина Кейру записала видеообращение, в котором грозится обратиться к президенту страны с просьбой решить ситуацию с невыплатой алиментов ее мужем, защитником «Сочи» Иваном Новосельцевым.

По ее словам, она осталась без средств к существованию, так как суд по алиментам был перенесен из-за эпидемии коронавируса.

— Я не получаю ни копейки от мужа. Вопрос: как я должна выживать, как мне кормить ребенка, как платить за жилье... — сказала Кейру в Instagram.

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