Жена Новосельцева пригрозила обратиться к президенту, чтобы получить алименты

Бывшая баскетболистка Катерина Кейру записала видеообращение, в котором грозится обратиться к президенту страны с просьбой решить ситуацию с невыплатой алиментов ее мужем, защитником «Сочи» Иваном Новосельцевым.

По ее словам, она осталась без средств к существованию, так как суд по алиментам был перенесен из-за эпидемии коронавируса.

— Я не получаю ни копейки от мужа. Вопрос: как я должна выживать, как мне кормить ребенка, как платить за жилье... — сказала Кейру в Instagram.