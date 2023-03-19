«Пари НН» обыграл «Зенит» в финале Кубка России по баскетболу

«Пари НН» обыграл «Зенит» в финале Кубка России по баскетболу — 84:72.

В составе нижегородской команды самым результативным игроком стал Стребков Иван, который набрал 21 очко, сделав 2 подбора и 4 результативные передачи.

За питерскую больше всех забросил Трентон Фрайзер — у него 28 очков, три подбора и четыре голевых паса.

В матче за третье место МБА обыграл «Химки» — 77:68.

В составе победителей самым результативным стал Евгений Воронов, набравший 19 очков, сделавший пять подборов и три результативные передачи.

В составе «Химок» — Евгений Фидий, он набрал 17 очков сделал семь подборов и одну результативную передачу.

Кубок России

Финал

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 72:84 (12:13, 24:19, 17:22, 19:20)

З: Фрайзер (28), Карасев (9), Томпкинс, Фридзон (8)

П: Стребков (21), Лав (20), Бабурин (11)

Матч за третье место

МБА (Москва) — «Химки» (Москва) — 77:68 (20:18, 18:16, 16:13, 23:21)

М: Воронов (19), Коновалов (15), Якушин (12)

Х: Фидий (17), Незванкин (12), Кадошников (9)