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Заслуженный мастер спорта СССР Кутузов скончался на 90-м году жизни

Игнат Заздравин
Корреспондент
Олег Кутузов.
Фото Федерация баскетбола Санкт-Петербурга

Заслуженный мастер спорта СССР по баскетболу Олег Кутузов ушел из жизни, сообщает пресс-служба «Зенита».

Кутузов скончался на 90-м году жизни 27 февраля. Подробности его смерти не уточняются.

«Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким выдающегося баскетболиста», — говорится в сообщении «Зенита».

В 1959 году Кутузов в составе сборной СССР участвовал в чемпионате мира. Советская команда обыграла всех соперников и должна была встретиться со сборной Тайваня, но отказалась от игры по политическим причинам, за что была дисквалифицирована.

Также Кутузов дважды становился победителем Универсиад: в Турине и Софии. В 1969 году он выиграл бронзу чемпионата СССР.

После завершения карьеры баскетболист принимал участие в международных турнирах ветеранов. Он дважды побеждал на чемпионатах Европы и стал вице-чемпионом мира.

Источник: БК «Зенит»
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Баскетбол
БК Зенит
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