Щербенев о победе над Тунисом: «Здорово, что мы успели вовремя перестроиться»

Защитник БК «Зенит» Александр Щербенев прокомментировал победу сборной России над Тунисом (81:73 OT) на Кубке Дружбы в Москве. Благодаря точному трехочковому Щербенева наша сборная перевела игру в овертайм.

«Рад, что мы выиграли и я помог команде перевести игру в овертайм, — отметил «СЭ» Щербенев. — Здорово, что мы успели вовремя перестроиться и одержать победу (за четыре минуты до конца четвертой десятиминутки наша команда уступала с разницей в 10 очков. — Прим. «СЭ»). Будем разбирать игру и делать работу над ошибками после этой встречи. Я бы хотел сказать большое спасибо болельщикам за поддержку».

В воскресенье, 24 ноября, Россия сыграет второй матч в рамках Кубка Дружбы со сборной Ливии.